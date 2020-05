Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtverwaltung Bad Köstritz hat neuen Internetauftritt

Die Stadt Bad Köstritz hat ihren Auftritt im Internet neu gestaltet. Die Website, erreichbar unter www.stadt-bad-koestritz.de und www.stadtbadkoestritz.de, zeigt sich nun bürgerfreundlicher und übersichtlicher und im modernen Layout.

Neu ist Anpassungan mobile Endgeräte

Ein wichtiges Ziel bei der Neugestaltung war eine übersichtliche Navigation, die sich jetzt in fünf Kategorien gliedert: Rathaus, Bildung & Soziales, Kultur & Sport, Wirtschaft & Tourismus sowie Global & Nachhaltig. Alle Informationen können von der Startseite aus in wenigen Klicks abgerufen werden. Neu ist, dass die Seiten nun responsiv programmiert wurden, das heißt, ihre Inhalte passen sich automatisch den mobilen Geräten der Nutzer wie Tablet und Smartphone an. Eine auf allen Seiten integrierte Schlagwortsuche führt sie zu den gewünschten Inhalten.

Homepage schon vorbereitet auf E-Government

Der neue Webauftritt bietet Service, Informationen und Tipps. „Wir haben den städtischen Online-Auftritt nicht einfach nur einem Relaunch unterzogen, sondern die Seiten für unsere Bürger und Gäste übersichtlicher, sicherer und leichter bedienbar gestaltet“, sagt Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU). Dafür habe die Stadt keinen fremden Dienstleister engagieren müssen, sondern innerhalb von drei Monaten alles mit eigenen Personalkapazitäten gestemmt.

Als Global Nachhaltige Kommune wird die Stadt Bad Köstritz jetzt über diese Internetseite auch ihre künftigen Projekte und Aktionen transparent machen. Dafür ist eine separate Kategorie vorgesehen. Die neuesten Nachrichten der Stadtverwaltung und die aktuellen Veranstaltungstermine werden zudem auf allen Seiten sichtbar angezeigt. Auch der Facebook-Kanal der Stadt ist auf den Seiten integriert.

Im Zuge der weiteren Digitalisierung sind die neuen Seiten schon auf die künftigen eGouverment-Inhalte vorbereitet. Denn in wenigen Monaten wird es soweit sein, dass die Bürger ihre Anliegen weitestgehend digital erledigen können.