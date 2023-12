Stadtverwaltung Gera: Auch zwischen den Jahren für Anliegen erreichbar

Städtische Museen und der Tierpark laden zu Besuchen ein.

Die Stadtverwaltung Gera steht Bürgerinnen und Bürgern auch zwischen Weihnachten und Neujahr zur Verfügung. „Weihnachten ist Familienzeit. Aus diesem Grund war es mir ein besonderes Anliegen, vor allem Kultur- und Freizeitangebote in unserer Stadt auch zwischen den Jahren aufrechtzuerhalten. So können die besinnlichen Tage im Kreis der ganzen Familie mit all den Traditionen, die dazugehören auch mit einem Besuch in den Ausstellungen unserer Museen oder einem Spaziergang durch den Geraer Tierpark abgerundet werden“, so Oberbürgermeister Julian Vonarb mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Bei vereinzelten Einrichtungen und Ämter gelten jedoch eingeschränkte Öffnungszeiten.

Nachfolgend die Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtungen und Ämter:

Der Geraer Tierpark hat am Weihnachtstag (24. Dezember) sowie an Silvester (31. Dezember) zwischen 9 Uhr und 14 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist 13.15 Uhr.

Die Museen der Stadt Gera haben lediglich am 24. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Zwischen Weihnachten und Neujahr öffnen die Häuser zu den gewohnten Zeiten von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Montags bleiben die Einrichtungen geschlossen.

Die Gera-Information bleibt am Samstag, dem 23. Dezember, geschlossen. Am 27. Dezember und 29. Dezember öffnet die städtische Einrichtung von 9 Uhr bis 14 Uhr. Am Donnerstag, dem 28. Dezember, ist die Gera-Information von 13 Uhr bis 18 Uhr für den Besucherverkehr geöffnet.

Der StadtService H35 bleibt an den zwei letzten Samstagen des Jahres (23. Dezember und 30. Dezember) geschlossen. Zwischen den Feiertagen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Im Januar und Februar 2024 hat der StadtService H35 jeweils am ersten Samstag des Monats (6. Januar und 3. Februar) geöffnet. An den übrigen Samstagen bleibt die Einrichtung geschlossen.

Zwischen Weihnachten und Neujahr bleiben geschlossen: das Geraer Stadtarchiv, die Volkshochschule „Aenne Biermann“, das Internat, die Musikschule „Heinrich Schütz“ sowie der Service.GEneRAtionen.

Ab Dienstag, den 2. Januar 2024, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. Die Gera-Information wird ab 3. Januar zu den derzeit gültigen Öffnungszeiten wieder erreichbar sein.