Das Geraer Rathaus am Kornmarkt. Hier sitzt ein Teil der Stadtverwaltung.

Gera. Nur in absoluten Notfällen sollen sich Geraer persönlich an die Stadtverwaltung wenden. Telefon und E-Mail-Verkehr werden empfohlen.

Stadtverwaltung Gera schränkt Besucherverkehr ein

Mit Wirkung vom Dienstag, 17. März, schränkt die Stadtverwaltung Gera den Publikumsverkehr in allen Ämtergebäuden ein. In dieser angespannten Zeit müssten sich auch die Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen können, dass die Stadtverwaltung funktioniert und die öffentliche Daseinsversorgung aufrechterhalten wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um das zu gewährleisten und gleichzeitig die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen, werde man sich in dieser Ausnahmesituation vorübergehend auf die vorrangigsten Leistungen konzentrieren. Anliegen werden selbstverständlich weiterhin bearbeitet, heißt es. Allerdings sollte dies, wenn möglich, auf elektronischem, telefonischem oder postalischem Weg erfolgen.

„Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger darum, nur nach vorheriger telefonischer Abstimmung und nur im absoluten Notfall persönlich vorzusprechen“, erklärt Charline Köhler, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus.

Eine Ausnahme bildet die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Wiesestraße. Hier erfolgt ab Donnerstag, 19. März, die Entgegennahme und Ausgabe der Antragsunterlagen an zwei extra eingerichteten Arbeitsplätzen mit Schutzwänden, im abgeteilten Warteraum. Die Bearbeitungs- und Wartezeit werde sich daher erhöhen. Es werde gebeten, Fragen möglichst telefonisch zu klären: Zulassungsstelle 0365 / 8382450, Führerscheinstelle: 0365 / 8382470.