Stammtisch in Gera mit Bündnis Deutschland

Gera. Liberal-Konservative haben Thüringer Landtagswahl im Fokus. In Gera stellen sie sich im Restaurant Downtown vor

Mit einem Infostand in Gera trat die Ende 2022 gegründete Partei „Bündnis Deutschland“ im August erstmals in Thüringen in Erscheinung. Energiepolitik, Inflation, Migration, die wachsenden Herausforderungen im Bildungssystem sowie die Renten- und Sozialpolitik waren Schwerpunkte in den Gesprächen mit Bürgern. Am Freitag, 22. September, folgt der erste „Bündnis Deutschland- Stammtisch“ in Gera. Dazu lädt der Landesverband Thüringen ins Restaurant „Downtown“ ein.

Er steht unter dem Motto „Bündnis Deutschland - Wir stellen uns vor“. Die Partei will für ihre Politik werben, die von den Akteuren als lösungsorientiert für die Interessen der Menschen, vernünftig und ideologiefrei beschrieben wird. Schon zur Europawahl 2024 will die Partei einen eigenen Kandidaten stellen. Für Thüringen ist der Wahlantritt zur Landtagswahl fest eingeplant, um „Bürgerinnen und Bürgern in der Mitte der Gesellschaft eine neue Stimme zu geben und die entstandene Lücke zwischen AfD und der nach links driftenden CDU zu besetzen“, wie es ein Vertreter von Bündnis Deutschland am Infostand in Gera ausdrückte.

Freitag, 22. September, 19 Uhr, Friedrich-Engels-Straße 1, Gera