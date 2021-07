Starkregen und Überschwemmungen: Das sind die größten Schäden in Gera

Gera. Erste Aufräumarbeiten wurden bereits abgeschlossen. Die Schadensliste ist lang.

Durch das Geraer Tiefbau- und Verkehrsamt sowie den Bauhof wurden am Mittwoch und Donnerstag die durch den Starkregen und die Überschwemmungen verursachten Schäden im Detail erfasst, informiert die Stadtverwaltung.

Die Überschwemmung verursachte starke Aufschwemmung in der Salzstraße, im Ortsteil Liebschwitz, der Straße Am Iltis und dem Rudolf-Behr-Weg. Weitere Abschwemmungen in kleinerem Umfang wurden zudem in den Ortsteilen Collis, Thränitz, Naulitz, Langengrobsdorf, Cretzschwitz und Söllmnitz festgestellt.

Die Aufräumarbeiten in der Salzstraße wurden am Mittwochmorgen begonnen, im Einsatz war hier eine Kolonne des Bauhofes mit Bagger, Radlader und Transporttechnik. Kleinere Abschwemmungen wurden parallel durch weitere Mitarbeiter des Bauhofes manuell beseitigt.

Zusätzlich wurden entsprechende Aufträge für Kehrmaschineneinsätze ausgelöst.

