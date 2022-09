Start am Freitag: Höhlerfest mit Überraschung für Gersche

Gera. Zum langen Festwochenende in Gera gibt es etwas besonderes.

Das Höhlerfest in Gera lädt von Freitag bis Montag Besucher aus nah und fern ein. Das Stadtzentrum verwandelt sich während des Festwochenendes in eine riesige Festmeile. Die OTZ feiert mit und bietet die Möglichkeit, für ein ganzes Jahr zum Schnäppchenpreis mit OTZ+ informiert zu bleiben. Nur für wenige Tage gilt das Sonderangebot, ein Jahresabo OTZ+ für 20,22 Euro zu buchen.

Die Nutzerinnen und Nutzer haben damit die Gelegenheit, auf alle Nachrichten aus Gera und Umgebung zuzugreifen, aber auch alle anderen Beiträge auf der OTZ-Internetseite, egal ob aus Kultur, Politik, Wirtschaft oder Sport, zu lesen. Fans der Fußball-Regionalliga kommen auf ihre Kosten, da unsere Zeitung in dieser Saison zehn Partien der Thüringer Regionalligisten live für unsere Abonnenten überträgt. Beispielsweise am Freitag, 7. Oktober, das Spiel des FC Carl Zeiss Jena bei der BSG Chemie Leipzig.

Informiert diskutieren statt uninformiert vermuten

Das Sonderangebot richtet sich auch an die vielen treuen Fans der OTZ bei Facebook. „Wir freuen uns über die lebhaften Diskussionen unserer Beiträge“, sagt Tino Zippel, stellvertretender Chefredakteur. „Wir beobachten aber, dass einige Nutzerinnen und Nutzer über vermeintliche Inhalte der Artikel spekulieren und so offenbaren, dass sie die Beiträge gar nicht gelesen haben.“ Das Höhler-Sonderabo sei deshalb eine gute Gelegenheit, ein Jahr lang bestens informiert zu bleiben und fundiert über die Inhalte, das Geschehen in Gera und Umgebung oder über die Zukunftsvorhaben zu diskutieren.

Die OTZ informiert natürlich auch über alle wichtigen Kulturveranstaltungen in der Region, wie das Höhlerfest, das an diesem Wochenende in der ganzen Innenstadt ein vielfältiges Programm bietet. Den Auftakt bilden am Freitag, 30. September, um 17.15 Uhr 785 Glockenschläge vom Rathausturm und um 17.45 Uhr 785 Fanfarenstöße vom Balkon des Kultur- und Kongresszentrums. Um 18 Uhr erfolgt auf der Bühne Museumsplatz mit dem traditionellen Bierfassanstich die offizielle Eröffnung. Auf der großen Festbühne vor dem KuK wird dann vier Tage lang Unterhaltung für jeden Geschmack geboten. Los geht es mit der Tanzshow der „Brillanten“. Abends kommen dann die Fans der Rock Revival Band auf ihre Kosten.

Höhlerfest-Spezial: Ein Jahr informiert bleiben

