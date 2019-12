Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Startklar für den Badespaß im Hofwiesenbad Gera

Es ist das erste Mal, dass Vera und Torsten Kühl aus Münchenbernsdorf mit ihren Kindern zum Badespaß im Hofwiesenbad Gera am Heiligabend gehen. Bis 13 Uhr hatten Kinder bis 13 Jahre freien Eintritt. Die fünfjährigen Zwillinge Frida und Theresa haben ihre Badenudeln dabei, denn erst im Sommer wollen sie Schwimmen lernen. Schwester Alyssa (8) zeigt ihr Badegepäck. Vor allem an Winterwochenenden ist die Familie in der Schwimmhalle zu Besuch. In ihr blieb es der Redaktion am Dienstag verwehrt, zu fotografieren.