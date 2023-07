Startschuss fällt im Naturbad Gera-Kaimberg

Gera. Keine Zeit für Langeweile. Geraer Vereine haben dutzende Angebote für die Sommerferien organisiert.

Unter dem Slogan „Sommer in der Stadt“ fiel am Donnerstagnachmittag im Naturbad Kaimberg auch der offizielle Startschuss für die Sommerferienangebote der Träger der Jugendarbeit in Gera. Tausende Eintrittskarten waren durch die mitwirkenden Vereine und Institutionen an den Schulen verteilt worden, um den Kindern und Jugendlichen der Stadt einen kostenlosen Tag mit Musik, Spiel und Badespaß zu ermöglichen. Das komplette Sommerferienprogramm erfährt man unter:

sommerinderstadt.webador.de