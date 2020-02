Startschuss für die Still- und Wickelpunkte in Gera

„Es ist das Natürlichste der Welt und die Muttis geben das auch ihren Kindern mit“, sagt Stephanie Eichler. Und Michael Eichler ergänzt: „Erwachsene essen schließlich auch in der Öffentlichkeit.“ Das Thema Stillen liegt den beiden am Herzen, sagen sie. Mit ihrem Geraer Fotostudio Timeless Fotografie haben sie nicht nur junge Mütter bei dieser ganz natürlichen Sache fotografiert, sondern dies an Orten getan, die auch künftig als Anlaufpunkte für junge Eltern da sein wollen.

Geraer Studenten werben in Geschäften um die Teilnahme

Eva Schmidt und Tochter Wilma habe sich in der Ausstellung wiedergefunden. Foto: Marcel Hilbert

Mit der Eröffnung der Fotoausstellung in den Gera Arcaden wurde am Montag der Startschuss für knapp 40 Still- und Wickelpunkte in Gera gegeben. Viele von ihnen sind im Laufe des Jahres 2019 im gleichnamigen Projekt der Stadtverwaltung und der SRH Hochschule für Gesundheit geschaffen worden. Susanne Pohl, die im Jugendamt die Frühen Hilfen koordiniert, erinnert sich, dass immer wieder Eltern in Beratungsgesprächen nach Orten für die Grundbedürfnisse der Babys fragten. Zusammen mit Sandra Meusel, Leiterin des Studiengangs Soziale Arbeit an der Hochschule, wurde das Projekt Still- und Wickelpunkte geboren.

Ihre Studenten waren für das Projekt in der Stadt unterwegs, um Geschäfte, öffentliche Einrichtungen und andere Anlaufstellen zur Teilnahme zu bewegen. Außerdem kümmerten sie sich um eine öffentliche Vorlesung zum Stillen, um die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt und um die Fördermöglichkeiten, sagte Sandra Meusel. Fündig wurde man im Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“, auch ein Grund für den schnellen Fortschritt im Projekt, ist sich Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) sicher.

Die Anlaufpunkte im Stadtbild sichtbar machen

Die Eröffnung der Fotoausstellung war gleichzeitig offizieller Startschuss für die mittlerweile knapp 40 Still- und Wickelpunkte in Gera. Foto: Marcel Hilbert

Stark involviert sind inzwischen auch die Geraer Stillberaterinnen Birgit Weinrich und Nicole Queck. „Ich freue mich sehr über die große Bereitschaft“, sagt Nicole Queck, über deren Beratung auch einige der Models für die stilvollen Stillaufnahmen der Eichlers vermittelt wurden. Eine bequeme Sitzmöglichkeit, ein Wickeltisch und eine Grundausstattung an Windeln und Feuchttüchern, das sei das, was junge Eltern für ihren Nachwuchs an den Still- und Wickelpunkten finden würden. In der nächsten Zeit würden eigens entwickelte Aufkleber und Zertifikate an die Stellen übergeben, um sie auch im Stadtbild deutlich zu machen. Außerdem sind sie im Internet zu finden und es sollen Flyer gedruckt werden.

Nicole Queck weiß um das Spannungsverhältnis, auf der einen Seite für das Stillen in der Öffentlichkeit als einen ganz normalen Vorgang zu werben und auf der anderen Seite Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. Aber natürlich wolle auf der einen Seite nicht jede Frau in der Öffentlichkeit stillen, auf der anderen Seite würden sich manche gerade zu Beginn auch einfach noch nicht trauen, sagt sie.

Stillberaterinnen in dieser Woche vormittags in den Arcaden

Eine „coole Aktion“ nennt Lydia Schleife das Projekt. Sie war für das Steko-Spielhaus zur Ausstellungseröffnung gekommen. „Wir sind auch im vorigen Jahr dazugekommen, haben Sofa und Wickeltisch angeschafft“, sagt sie. Im Spielzeugladen hat sich Tina Henze mit dem einjährigen Freddy fotografieren lassen, der sich am Montag aufmerksam und fröhlich das Bild von Mama beim Stillen anschaute. Auch andere fotografierte Mutter-Kind-Duos schauten sich die Ergebnisse an.

Eine Woche lang können die Fotos in den Arcaden angeschaut werden, bis Freitag sind täglich von 9.30 bis 11.30 Uhr die Stillberaterinnen vor Ort, um Fragen rund um das Thema „Stillen, Ernährung und Bindung“ zu beantworten.

Wer das Netz an Still- und Wickelpunkten in der Stadt erweitern möchte, kann sich melden unter der Telefonnummer: 0365/838 3471 oder per E-Mail: fruehe.Hilfen@gera.de; Mehr Infos auch auf: www.gera.de/stillpunkte

Derzeitige Still- und Wickelpunkte in Gera:

Amt für Gesundheit und Versorgung, Gagarinstraße 68

Demokratischer Frauenbund, Heinrichstraße 38

Stadt- und Regionalbibliothek Gera, Puschkinplatz 7

Meine Jolle, Sorge/Markt 12

G26, Gagarinstraße 26

Ferberapotheke, Lessingstr. 2

Steko Spielhaus,

Große Kirchstraße 8

CVJM, Nicolaiberg 5

Kinder- und Familienzentrum Jumpers Gera, Kastanienstraße 3

Indoorspielplatz der FeG Gera, Eisenbahnstraße 7a

Biowerk 8, Vogtlandstraße

Simi’s Rohstoffe,

Humboldstraße 6

Kreiskirchenamt, Talstraße 2

DM Drogerie-Markt,

Dornaer Straße 6 (Wickelpunkt)

DM, Heinrichstraße 30

DM Zeulsdorfer Straße 85

(Wickelpunkt)

Familienzentrum Gera,

Fritz-Gießner-Straße 14

SOS Kinderdorf,

Böttchergasse 1-3

Jobcenter,

Reichsstraße 1 (Wickelpunkt)

Zentral-Apotheke, Puschkinplatz 2 (Stillpunkt)

Jugendtreff „C-One“,

Clara-Zetkin-Straße 1

Verband Alleinerziehender Mütter und Väter VAMV,

Zschochernstraße 35

Johanniter Aktivtreff,

Zschochernstraße 37

Dezernat Soziales,

Gagarinstraße 99-101

Fotostudio Timeless Fotografie, Beethovenstraße 27

Metropol Kino Gera,

Leipziger Straße 24

Kinderland Zien, Amthor-Passage, Sorge 9 (Stillpunkt)

Restaurant Podium,

Schloßstraße 1 (Wickelpunkt)

Restaurant Dominos,

Heinrichstraße 86 (Wickelpunkt)

Globus Markt,

An der Beerweinschänke 2

Kinder- und Jugendtreff Bumerang, Werner-Petzold-Straße 10

SRH Wald-Klinikum,

Straße des Friedens

Spiele Max,

Alexander-Wolfgang-Straße 25

Berg-Apotheke,

Straße des Bergmanns 72

Bioladen Kornapfel,

Leibnizstraße 4

Mahlwerk Gera, Kornmarkt 4

Unverpackt Laden Gera,

Markt 10

Familiencafé „The Village“, Clara-Viebig-Straße 7 (ab Frühjahr)