Steiniger Waldweg stößt Spaziergängern auf

Gera. Der Geraer Stadtwald ist ein gern genutzter Erholungsort, den Spaziergänger und Wanderer nutzen. Auf dem Kastanienweg, der sich vom Parkplatz an der Hofer Straße bei Dürrenebersdorf bis zum ehemaligen Zeiss-Werk erstreckt, sind Waldbesucher kürzlich jedoch über ein Hindernis gestolpert. Wie sie berichteten, ist auf dem Waldweg auffällig viel Geröll aufgeschichtet worden. Sie fragen, wieso dort grobes Gestein in solchen Mengen aufgeschüttet wurde, so dass eine Überquerung mit Kinderwagen fast unmöglich wird. Außerdem würde der steinige Belag so gar nicht in die Natur passen, sehe eher aus wie Straßenbaumaterial.

Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung bringt Entwarnung. Kein Unbefugter hat dort Bauschutt abgeladen, sondern im Kerngebiet des Kommunalwaldrevieres wurde schlicht eine Wegeinstandsetzung durchgeführt. „Der Frostschutz ist zielgerichtet und großflächig dort aufgebracht worden und muss nun noch abgewalzt werden“, war von Uwe Schleicher, Abteilungsleiter Grünpflege zu erfahren. Die schon erfolgten und kommenden Niederschläge werden nun das Setzen der Verschleißschicht begünstigen. Somit gäbe es keinen Grund zur Beunruhigung, der Weg wird in Kürze wieder problemlos mit Kinderwagen oder Rollstuhl befahrbar sein. Die Waldbesucher werden um Verständnis und etwas Geduld gebeten.