Gera. Im Gepäck haben sie den Segen fürs neue Jahr und einen Spendenaufruf für Kinder in Not.

Sternsinger besuchen am Dienstag das Rathaus von Gera

Sie sind wieder unterwegs: Am Dienstag, 7. Januar, besuchen um 10 Uhr die Sternsinger der Geraer katholischen Gemeinde Sankt Elisabeth den Oberbürgermeister der Stadt, Julian Vonarb (parteilos), und die Stadtverwaltung.

Auch im Jahr 2020 beteiligen sich wieder 12 Kinder und sechs Begleiter der römisch-katholischen Kirchgemeinde an der Sternsingeraktion des Kindermissionswerks. Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ wollen sie am Dienstagvormittag den Segen für das neue Jahr auch ins Rathaus bringen und im Rathaussaal um Hilfe für Kinder in Not bitten, wie die Kirchgemeinde mitteilt.