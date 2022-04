Sternwanderung zum Jubiläum von Geras Stadtteil Lusan

Am Montag haben Mitglieder des Fördervereins Stadtwaldbrücken und viele Unterstützer das Stadtwaldtor „Lusan“ aufgebaut.

Gera-Lusan. Am 28. April vor 50 Jahren erfolgte der erste Spatenstich für Geras größten Stadtteil Lusan

Am 28. April vor 50 Jahren erfolgte der erste Spatenstich des Neubaugebiets Lusan, größter und bevölkerungsreichster Stadtteil Geras. Diesen Geburtstag nimmt die Stadt zum Anlass, den Bürgern ein Stadtwaldtor als Zugang zum Stadtwald in der Dürrenebersdorfer Straße zu schenken.

Wanderungen maximal vier Kilometer lang

„Der Stadtwald steht für Erholung und Bewegung. Wir möchten die Menschen aus Lusan, aber auch aus dem gesamten Stadtgebiet einladen, sich aktiv an diesem besonderen Tag einzubringen. Es wird daher eine Sternwanderung aus fünf unterschiedlichen Richtungen geben“, lädt Beate Malinowsky aus dem Amt für Gesundheit und Versorgung alle Interessierten ein. Die geführten Wanderungen haben eine Maximallänge von vier Kilometern.

Die Wandergruppen treffen alle gegen 11 Uhr am neuen Stadtwaldtor zusammen, welches im Anschluss feierlich enthüllt wird.

Das Lusaner Stadtwaldtor ist das siebente Tor, das vom Förderverein Stadtwaldbrücken Gera in Kooperation mit dem Bildungszentrum Ostthüringen Gera, der Grünwerkstatt Gera und der Otegau gGmbH gebaut und installiert wurde.

Anlässlich des runden Geburtstages finden seit Anfang des Jahres Veranstaltungen statt. Am jeweils letzten Mittwoch eines Monats sprechen Menschen aus Lusan, wie sie dort leben und wie sie die Veränderungen in den letzten 50 Jahren wahrgenommen haben. Darüber hinaus gibt es thematische Stadtteilspaziergänge.

Lusan-Fest am 2. Juli

Höhepunkt des Festjahres ist das Lusan-Fest am 2. Juli. Verteilt über den gesamten Stadtteil, öffnen Einrichtungen, Vereine und Firmen ihre Türen und zeigen, was Lusan zu bieten hat. Begleitet wird die Veranstaltung von einem Bühnenprogramm.

Lusan als Dorf wurde 1248 erstmals urkundlich erwähnt und im Januar 1919 nach Gera eingemeindet. Der Stadtteil wurde Thüringens größte Plattenbausiedlung. Im Jahr 1976 lebten bereits rund 10.000 Menschen in Lusan, es verkehrte der erste Bus ins Stadtzentrum und die Straßenbahnlinie nahm ihren Betrieb auf. Parallel dazu entstand auch die notwendige Infrastruktur unter anderem mit Kindereinrichtungen, Kaufhallen, Pflegeheimen und Kirchen. Ende der 80er-Jahre bot Lusan in den drei Gemeindeteilen Brüte, Laune und Zentrum circa 45.000 Menschen in etwa 17.000 Wohnungen ein Zuhause. Innerhalb der letzten Jahre verfestigte sich die Einwohnerzahl bei 21.450 (Stand Dezember 2019).

Stadtteilspaziergang und Vernissage am Donnerstag

Auch das Stadtteilbüro Lusan und die Tag-Geschichtswerkstatt begehen am Donnerstag den Jahrestag des ersten Spatenstichs fürs „Neue Lusan“ am 28. April 1972. Ab 14 Uhr beginnt ein Stadtteilspaziergang mit Zeitzeugen durch das Brütetal bis zur heutigen Weidenstraße, dem Ort wo der erste Spatenstich erfolgte. Treffpunkt ist in der Werner-Petzold-Straße 10.

15 Uhr findet in der Geschichtswerkstatt in der Kastanienstraße 7 die Vernissage zur Ausstellung „Kunst die Lusan sichtbar gemacht“ statt. In Lusan befinden sich im öffentlichen Raum viele Wandgestaltungen, Plastiken und Skulpturen. Manfred Otto Taubert hält einen Vortrag über Plastiken und Skulpturen im Stadtteil. Ein Zeitzeuge erzählt von den Erschließungsarbeiten fürs Neubaugebiet.

Weitere Informationen zur Sternwanderung gibt es hier: https://www.gera.de und http://brückenverein-gera.de