Straße der Völkerfreundschaft in Gera nur einseitig befahrbar

Ab heute, 9. August, bis 18. August wird die Straße der Völkerfreundschaft, zwischen Kaimberger Straße und Lasurstraße, als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Umleitung des Verkehrs in Richtung Ronneburg sowie Greiz und Zwickau erfolgt über die Lasurstraße, Lange Straße und August-Bebel-Straße. Dabei werden die Lange Straße (ab Lasurstraße) und die August-Bebel-Straße ebenfalls als Einbahnstraßen eingerichtet. Grund der Sperrung ist die Verlegung von Stromkabeln im Auftrag der Energieversorgung Gera.

Auf der Buslinie 16 kommt es dadurch zu einer geänderten Linienführung in Richtung Liebschwitz. Die Busse verkehren über die Lange Straße und August-Bebel-Straße zur Haltestelle „Zwötzen“. Die Haltestelle „Lange Straße“ wird von der Lasurstraße in die Lange Straße verlegt. Die Haltestelle „Lasurstraße“entfällt. Als Ersatz wird gebeten die Linie 1 in Richtung Zwötzen zu nutzen. Fahrten in Richtung Bahnhof Zwötzen sind nicht betroffen. Die Abfahrtszeiten bleibenunverändert.