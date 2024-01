Straßenbahn und Polizeiauto stoßen zusammen. Und Einbrecher sind unterwegs

Gera. Eine Straßenbahn und ein Polizeifahrzeug sind in Gera zusammengestoßen. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei am Donnerstag.

Eine Straßenbahn und ein Polizeifahrzeug sind Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr an der Kreuzung Trebnitzer Straße/Berliner Straße in Gera zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Garage aufgebrochen

Unbekannte sind im Zeitraum vom 18. Dezember bis 3. Januar in eine Garage in der Geraer Osterburgstraße eingebrochen. Die Einbrecher nahmen nach Informationen der Polizei unter anderem Werkzeug, ein Kraftrad XRX 125 und einen Motorcrosshelm mit.

Samt Beutegut gelang den Dieben die Flucht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Einbruchsgeschehen (Bezugsnummer 0002417/2024) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Telefon 0365/8290 entgegen.

Einbruchsversuch bei der Gera-Information

Unbekannte haben versucht, in die Räumlichkeiten der Gera-Information auf dem Markt einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten die Täter, verursachten jedoch Sachschaden an der Tür. Die Tatzeit kann aktuell auf den Zeitraum vom 29. Dezember bis 2. Januar eingegrenzt werden.

Bereits am Dienstag bemerkten Mitarbeiter, dass in das Standesamt der Stadt Gera eingebrochen wurde. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unbekannt und wird geprüft. Die Geraer Polizei, Telefon 0365/8290, ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0002115/2024) und nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 15.20 Uhr einen 26-jährigen Seat-Fahrer in der Gagarinstraße in Gera kontrolliert. Dabei kam heraus, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis besaß. .

