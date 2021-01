Straßenbahnen zweimal Thema im Geraer Stadtrat

Als rechtswidrig hatte Ende November das Thüringer Landesverwaltungsamt Teile des Stadtratsbeschlusses zur Neubeschaffung von sechs Straßenbahnen für den Geraer ÖPNV eingeschätzt. Nun soll am 13. Januar der Geraer Stadtrat darüber entscheiden, ob gegen diesen Bescheid der Rechtsaufsicht geklagt wird. Das geht aus der Beschlussvorlage der Stadt für die nächste Stadtratssitzung hervor.

Zwar habe die Stadt am 22. Dezember zur Wahrung der Klagefrist vorsorglich bereits Klage eingereicht, jedoch mit dem Hinweis ans Gericht, dass die Klageerhebung nur der Fristwahrung diene und der Stadtrat die endgültige Entscheidung treffe. Aus der Vorlage geht aber hervor, dass die Verwaltung inhaltlich den Argumenten des Landesverwaltungsamtes nicht folgt und ihrerseits den Bescheid der Behörde als rechtswidrig ansieht und ihm inhaltlich wie formal widerspricht.

Unabhängig vom Ausgang dieses Punktes, wie Andreas Schubert (Linke) auf Nachfrage erklärt, wollen die Stadtratsfraktionen von Linken, SPD und Grünen einen Antrag zur Abstimmung stellen. Es ist ein erneuter Anlauf, die städtische GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) in die finanzielle Lage zu versetzen, 12 statt der bislang vom Stadtrat beschlossenen sechs neuen Bahnen anzuschaffen. Dazu wird wie schon einmal im Dezember 2019 vorgeschlagen, das verbliebene Gesellschafterdarlehen der Stadt in Höhe von 16,6 Millionen Euro in Eigenkapital des GVB umzuwandeln. Dadurch wäre die GVB in der Lage, die 50 Prozent Eigenanteil für die 12 Bahnen als Bankdarlehen aufzunehmen, argumentieren die Fraktionen. Mit dem Beschluss soll diese Kreditaufnahme ermöglicht werden.