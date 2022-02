„Big Chaps“ in der Schloßstraße

Straßenmusik in der Geraer Innenstadt

Gera. Spontanes Konzert in den Winterferien

Peter Michaelis

Bei fast frühlingshaften Temperaturen gab die Harmonika Big Band „Big Chaps“, allerdings in kleiner Besetzung, ein einstündiges Konzert in der Schloßstraße. Statt einer Übungsstunde hat sich Harmonikalehrer Andreas Dörlitz mit seinen Musikern von der Musikschule Fröhlich zu einem spontanen Auftritt entschieden. Mit Hits von Howard Carpendale, Helene Fischer, Boyzone und Anderen verschafften sie so Passanten und kurz verweilenden Zuhörern unerwartete Unterhaltung.