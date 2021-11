Streifzüge in Gera durch die Dunkelheit

Gera. Wie gut oder schlecht Geras Straßen ausgeleuchtet sind

Nachtschichten ist Thomas Droese so gar nicht gewöhnt. Voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen wird er jedoch nicht umhin kommen. Erst, wenn die Sonne untergegangen ist, kann ermittelt werden, wie gut oder schlecht Geras Straßen ausgeleuchtet sind. Und das ist das Ziel der Beleuchtungsmessfahrten durch die Stadt.

Am Sonntagabend, dem 7. November, gegen 18 Uhr, geht es los. Dann rollt ein mit spezieller Technik ausgestatteter Wagen mit höchstens 40 Stundenkilometern durch die Stadt. Das Tempo gibt die Software vor. Ist das Fahrzeug schneller unterwegs, könnten die Daten nicht exakt ermittelt werden.

Messtechnik aufdem Autodach

„Wir messen über eine Magnettafel auf dem Autodach die Beleuchtungsstärke, die auf dem Asphalt ankommt“, erläutert der Projektleiter Öffentliche Beleuchtung bei der ARGE Stadtbeleuchtung, die in Gera für den Betrieb der Beleuchtungsanlagen verantwortlich ist. Kein Anwohner, so Thomas Droese, müsse sich Sorgen machen, dass womöglich Außerirdische in Gera unterwegs sind. Auch wenn das rein optisch den Anschein haben könnte. Die Messtechnik auf dem Dach des Fahrzeugs könnte diese Vermutung aufkommen lassen, weiß der Experte in Beleuchtungsfragen.

„Am Ende unserer Touren“, so Thomas Droese, „kennen wir sehr genau das aktuelle Beleuchtungsniveau der Stadt und werden die gesammelten Daten anschließend in einer virtuellen Karte darstellen.“ Auf der Basis könne die Stadt schließlich entscheiden, ob und wo sie investieren will, um die Beleuchtungsstärke unter Umständen zu optimieren. Bislang verfügt die Stadt Gera über einige Musterstrecken, in denen die Leuchten auf LED-Basis arbeiten. Ansonsten wird mit klassischer Beleuchtung gearbeitet, die alle paar Jahre genau unter die Lupe genommen wird. Falls eine Leuchte kaputt gehen und nicht mehr brennen sollte, können Bürger dies über die Störung-24-App melden. Zu finden im App-Store beziehungsweise bei Google Play – oder auch online auf www.stoerung24.de