Streik am Kaufland Bieblach-Ost in Gera

Gera. Kaufland-Mitarbeiter streiken in Gera.

Nachdem die Tarifverhandlungen für die 280.000 Beschäftigten für den Einzel- und Versandhandel in Mitteldeutschland am 1. Juni ergebnislos vertagt wurden, ruft die Vereinte Diensleistungsgewerkschaft (ver.di) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Einzelhandelsbeschäftigte in ausgewählten Betrieben zum Streik auf. Den Auftakt haben am Donnerstag (03.06.2021) die Kauflandbeschäftigten in Gera Bieblach-Ost gemacht. Seit 5:30 Uhr bringen die Streikenden hier ihre Forderungen vor. Die ver.di-Tarifkommission fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent plus 45 Euro monatlich. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft ein rentenfestes Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde