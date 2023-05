Ein Streit in Gera eskalierte so sehr, dass ein 28-Jähriger sein Messer gezückt hat. (Symbolbild)

Streit in Gera eskaliert: 28-Jähriger greift 30-Jährigen mit einem Messer an

Gera. In der Heinrichstraße in Gera ist ein verbaler Streit zwischen vier Männern eskaliert. Ein 28-Jähriger zückte ein Messer.

Ein verbaler Streit zwischen vier Männern im Alter zwischen 23 und 30 Jahren ist am Dienstagabend in der Heinrichstraße in Gera eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, attackierten sich die Männer mit Fäusten. Zusätzlich griff ein 28-jähriger Beteiligter einen 30-Jährigen mit einem Messer an.

Keiner der vier Männer musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei in Gera hat gegen alle Beteiligten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

