Streit zwischen Männern eskaliert - Auto stößt mit Radfahrerin zusammen

Gera. In Gera eskalierte ein Streit zwischen drei Männern und eine Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Am Mittwochabend eskalierte in Gera vor dem Einkaufsmarkt in der Thüringer Straße ein Streit zwischen drei Männern (35, 36 und 44 Jahre alt) dermaßen, sodass die Polizei hinzugerufen werden musste. Demnach begann die Auseinandersetzung zunächst mit Worten, im weiteren Verlauf wurde der 44-Jährige von den anderen beiden Männern körperlich angegriffen und bedroht. Dabei zog er sich Verletzungen zu und verlor außerdem sein Mobiltelefon, welches einer der Täter an sich nahm.

Im Anschluss entfernten sich die stark alkoholisierten Männer. In Folge der von der Polizei eingeleiteten Personenfahndung konnten jedoch beide gestellt werden. Das 44-jährige Opfer wurde von den angeforderten Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt.

Radfahrerin von Auto angefahren

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Theaterstraße/Paul-Felix-Straße wurde am Mittwochmorgen eine 37-jährige Radfahrerin verletzt. Laut Angaben der Polizei beabsichtigte die 37-jährige Autofahrerin von der Paul-Felix-Straße nach rechts in die Theaterstraße abzubiegen. Hierbei stieß sie mit der Radfahrerin zusammen, die zur gleichen Zeit auf dem Gehweg entlangfuhr. Bei dem Sturz verletzte sie sich und wurde im Anschluss von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

