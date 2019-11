Strenger Frost oder Chemie gegen erneute Raupenplage in Gera

Es war das Thema, für das wohl die meisten der über 100 Liebschwitzer und Interessierten zur Einwohnerversammlung mit dem Oberbürgermeister und Vertretern der Stadtverwaltung in die Turnhalle des Ortsteils gekommen waren: die Schwammspinner-Raupenplage im Frühsommer 2019. Dabei ging es weniger um die Rückschau, als um die Frage, wie einer für 2020 befürchteten Wiederholung des Massenbefalls durch die gefräßigen Schmetterlingsraupen begegnet werden kann.

In einem informativen und stets um Empathie für die leidgeprüften Liebschwitzer bemühten Vortrag zeichnete Umweltamtsleiter Konrad Nickschick noch einmal die Vorbereitungen nach, auf die sich Stadt, Ortsteilrat, Thüringen Forst und andere beteiligte Stellen zuletzt verständigt hatten. Wobei er betonte, dass es sich um eine absolute Ausnahmesituation, auch bundesweit betrachtet, handelte. Ein Patentrezept, eine erneute Plage gänzlich zu verhindern, gebe es nicht, es gehe um die „Linderung“ der Auswirkungen.

Die Hoffnungen ruhen zunächst auf einem kalten Winter, „zwei Wochen bei Minus 10 Grad“ würden helfen, die zahlreichen Eigelege in den betroffenen Waldstücken wirksam zu reduzieren. Sie abzusammeln, sei aufgrund der schieren Masse in Verbindung mit der Hanglage des Waldes wenig erfolgversprechend. Da die Waldstücke an den Südhängen von Mühlberg und Hain in Liebschwitz die Ausgangspunkte der Raupen für ihre Invasion in Grundstücke und Gärten waren und sind, sei in erster Linie der Thüringen Forst zuständig. Dieser bereite einen Antrag für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Wald vor. Abhängig vom Verlauf des Winters könnte laut Nickschicks Ausführungen ungefähr im April, wenn die Raupen geschlüpft seien, ein Hubschrauber das Mittel Mimic mit dem Wirkstoff Tebufenozid ausbringen, ein Fraßgift, das auf den Blättern haftet und von den Raupen über die Nahrung aufgenommen wird.

Raupe des Schwammspinners im vierten Häutungsstadium Foto: René Köhler / Museum für Naturkunde Gera

Er schränkte aber ein: Bis zu 30 Prozent der Schwammspinner-Raupen können diesen Einsatz überleben. Im Gegenzug bringt das Gift auch negative Auswirkungen auf andere Schmetterlingsarten und die Umwelt an sich mit sich. Und dann hängt die Effektivität des Verfahrens, das so seit den 1990er-Jahren in Thüringen nicht mehr angewendet worden sei, auch an einer Ausnahmegenehmigung, die die Stadt noch in diesem Monat beim Bundesamt für Verbraucherschutz beantragen werde. Denn eigentlich gelten Mindestabstände für den Einsatz des Mittels von 25 Metern zu Waldrand, Gewässern und Wohnbebauung, wodurch große Teile des befallenen Hangwaldes gar nicht behandelt werden könnten. Doch auch mit Ausnahmegenehmigung müsste es Konsens unter den Liebschwitzern zum Verfahren geben. „Es gibt Leute hier, die sagen, sie wollen das nicht“, gab Nickschick zu Bedenken.

So oder so treffe auch die Stadt Vorkehrungen in ihren Möglichkeiten. So sollen Nasssauger zum Absaugen der Raupen angeschafft werden, auch der Einsatz von Folienzaun mit Klebefallen als mechanische Barrieren werde vorbereitet, mit denen aber nur die Tiere auf dem Landweg aufgehalten werden könnten, nicht jene, die von überhängenden Bäume auf die Grundstücke einfielen. Auch der Einsatz von Trockeneisstrahlern und die verstärkte Straßenreinigung seien Maßnahmen, die die Stadt ergreifen könne.

Mit einem Merkblatt, das über das Umweltamt und die Internetseite www.gera.de zu beziehen sein soll, hat die Stadt Informationen zum Schwammspinner und Tipps für die Betroffenen gebündelt. Von denen gab es nach den Ausführungen vergleichsweise wenige Wortmeldungen. Zum einen wurde darauf gedrängt, die Anträge rund um den Chemie-Einsatz auch rechtzeitig zu stellen, um vorbereitet zu sein. Auf den Feldern werde viel öfter gesprüht, meinte eine Betroffene, da frage auch keiner nach den Auswirkungen auf die Nachbarn. Zum anderen stießen sich Zuhörer an der Aussage, wonach wohl die kritische Masse fehlte, um von einer erhöhten Gesundheitsgefahr für Menschen durch die Raupen zu sprechen. Das Gesundheitsamt sei involviert gewesen, sagte Nickschick auf Nachfrage. Betroffene schilderten Hautreizungen und auch anhaltende asthmatische Beschwerden. Ortsteilbürgermeister Christian Hollandmoritz will sich vor allem für einen besseren Informationsfluss zu den Bürgern einsetzen.