Die Baustelle mit Blick in Richtung Gera.

Stützwände an B92 in Gera werden instand gesetzt

Seit ein paar Tagen laufen die Instandsetzungsarbeiten an den Stützwänden an der Bundesstraße 92 (Vogtlandstraße) in Gera zwischen Aral-Tankstelle und Abzweig Röppisch. Bis voraussichtlich Ende August sollen die Arbeiten dauern.

Um die Behinderungen für den Verkehr zu minimieren, werde die Arbeitsstelle auf jeweils 80 Meter begrenzt, erklärt die Geraer Stadtverwaltung. Per Ampel wird der Verkehr an der dafür halbseitig gesperrten Bundesstraße geregelt.