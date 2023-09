Süßes, Sicherheit und Sonntagsfragen – Kurz notiert aus Gera und Umgebung

Signierstunde, ungetrübtes Badevergnügen und brennende Frage zu Gera-Cretzschwitz.

Sonntagsgespräch in der Häselburg

Gera. Am Sonntag um 11 Uhr lädt das neue Café in der Häselburg in der Florian-Geyer-Straße in Gera zum Sonntagsgespräch ein.

Zum Thema „Warum Pazifismus schwierig ist“ spricht Teresa Koloma Beck. Wie lassen sich pazifistische Strategien denken in einer Welt, in der die Gewalt selbst zum Spielball von Diskursen wird und viel vom Auge des Betrachters abzuhängen scheint? Dieser Frage geht im Sonntagsgespräch Teresa Koloma Beck, Professorin für Soziologie an der Universität der Bundeswehr in Hamburg nach. Das Gespräch ist eine Veranstaltung des Friedensbündnisses Gera mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

OB-Sprechstunde zur Recyclingfabrik in Cretzschwitz

Gera. Am Mittwoch, 11. Oktober, um 18 Uhr, findet die nächste Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Julian Vonarb statt. Die mittlerweile 14. Ausgabe des Facebook-Formats, bei dem Bürgerinnen und Bürger regelmäßig ihre Fragen rund um das Leben in und um Gera stellen und mit dem Stadtoberhaupt ins Gespräch kommen können, wird sich dieses Mal vor allem um die geplante Neuansiedlung im Industriegebiet Cretschwitz drehen. Da die Ankündigung des Vorhabens viele Fragen und auch Ängste unter den Bürgerinnen und Bürgern ausgelöst hat, soll das Format genutzt werden, um über den aktuellen Stand des Projekts zu informieren. Zudem haben alle Zuschauenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der digitale Bürgerdialog wird kommenden Dienstag auf der Facebook-Seite der Stadt Gera unter http://www.facebook.de/StadtGera mit Oberbürgermeister Julian Vonarb aus dem Thüringer Medienbildungszentrum Gera übertragen.