Super Zusammenarbeit von Schule und Verein in Ronneburg

Zum 25. gemeinsamen Schulsportfest der Grundschule und des HSV Ronneburg haben die Handballer am Dienstag (04.02.2020) die Kinder der Grundschule zum sportlichen Wettstreit in die Sporthalle Zeitzer Straße eingeladen. Rund 180 Mädchen und Jungen haben ihre Kräfte an verschiedenen Stationen wie Hindernislauf, Medizinballstoßen, Dreier-Hopp (Jolene in Aktion), Slalomdribbeln, Mini-Handball, Zweifelderball und verschiedenen Geschicklichkeitsspielen gemessen.