Superwahljahr steht bevor: Gera braucht viele Wahlhelfer

Gera Stadtrats- und OB-Wahl, Europa- und Landtagswahl: All diese Abstimmungen müssen in den Geraer Wahllokalen und Briefwahlbezirken auch personell abgesichert werden.

Das Jahr 2024 wird ein Superwahljahr. Wahlberechtigte in Gera dürfen dann zu den Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen am 26. Mai, möglichen Stichwahlen, sowie den Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni und zum Thüringer Landtag am 1. September ihre Stimmen abgeben.

Um diese Wahlen ordnungsgemäß durchführen zu können, ist die Stadtverwaltung Gera auf den Einsatz vieler ehrenamtlichen Wahlhelfer für die 81 Wahllokale und 30 Briefwahlvorstände in Gera angewiesen. Insgesamt kommen 800 bis 900 Personen in den Wahllokalen zum Einsatz, für die eine Aufwandsentschädigung gemäß gezahlt wird. Die Beträge staffeln sich je nach Tätigkeit. Die Aufgaben sind unter anderem, die Wahlberechtigung zu prüfen, Stimmzettel auszugeben, Wahlkabinen und Wahlurnen zu beaufsichtigen, den gesamten Wahlvorgang vor Störungen und Beeinflussungen zu schützen und das Wahlergebnis zu ermitteln. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine Schulung im Vorfeld der Wahl dient als Leitfaden und gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Wahl.

Interessierte können sich gerne melden, das notwendige Formular „Bereitschaftserklärung“ ist unter www.gera.de/wahlhelfer-werden zu finden. Die Anmeldung kann per E-Mail an wahlhelfer@gera.de oder per Post erfolgen. So weit wie möglich werden dabei Wünsche zum Einsatzort und Pläne für den gemeinsamen Einsatz mit Familienangehörigen, Freunden und Bekannten berücksichtigt. Das Team rund um die Organisation der Wahlen nimmt Kontakt zu den Interessenten auf, um die Details eines möglichen Einsatzes klären.

Bei Fragen wenden steht das Wahlhelferteam unter Telefon 0365/838 1399 oder schriftlich unter der Adresse Zentrale Wahlbüro der Stadt Gera, Fach 33, Kornmarkt 12, 07545 Gera, zur Verfügung.