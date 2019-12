Syrischer Autor und Youtuber in Gera

Gera. Syrischer Autor und Youtuber war Gast in der Regionalbibliothek, wo ihn Landsleute mit einem Druckwerk aus Gera beschenkten

Firas Alshater der junge syrische Autor, Journalist, Filmemacher und Youtuber vermochte es, seine Zuhörer in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera zwischen schauderndem Entsetzen und Lachen über seine Komik in ihren Gefühlen hin und her zu schicken. Filmszenen, die seine zerstörte Heimatstadt Damaskus, verzweifelte Eltern über ihren toten Kindern zeigten, wechselten mit seinen lustigen kommunikativen Begegnungen mit deutschen Hundefreunden.

Belagert von jungen syrischen Journalisten aus Gera

Die beste Art, „den Deutschen näher zu kommen“, behauptet er mit Verweis auf sein Hündchen Zucchini, seine Sympathie fördernde Begleiterin auf Lesetouren durch ganz Deutschland. Alshater, der unter dem Assad-Regime neun Monate im Gefängnis saß, grausam gefoltert wurde und Freunde vor seinen Augen sterben sah, baut sich seit 2013 in Berlin ein neues Leben auf. Sein erstes Buch „Ich komme auf Deutschland zu“ wurde mit 250 Veranstaltungen in zwei Jahren ein derart großer Erfolg, dass er sein zweites folgen ließ unter dem Titel „Versteh einer die Deutschen“. Er ist ein spöttischer Beobachter und zugleich Leidtragender deutscher Bürokratie und deutschen Kaffees, aber auch einer, der die Demokratie im Gastland lobt und die Seelen von Pegida- und AfD-Anhängern zu erforschen sucht. Ihm fehle bei den Deutschen die Freude am Zusammensein, die Geselligkeit, aber er hoffe, dass man später einmal über Deutschland sagen wird, dass es das Land sei, das über eine Million Flüchtlinge aufgenommen und ihnen eine neue Chance gegeben habe. Darauf könnten die Deutschen stolz sein.

Firas Alshater beantwortete viele Fragen des Publikums, signierte Bücher und traf seine Landsleute, ebenfalls junge syrische Autoren, die ihm die zweite Ausgabe der Zeitung „nig“- „neu in gera“ überreichten und ihm ihr Signum darauf gaben. Das erst kürzlich mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Gera ausgezeichnete Zeitungsteam verteilte druckfrische Exemplare in der Bibliothek. Alshater sagte zum Abschluss: „Es gibt zwei Tage: gestern und morgen. Daran ist nichts zu ändern. Ich entscheide mich für das Morgen.“