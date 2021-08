Tagesfahrt von Gera zur Bundesgartenschau

Gera. Kartenreservierungen für den Besuch in Erfurt sind in der Gera Information möglich.

Die Gera Information organisiert seit Juni 2021 Tagestouren zur Buga in Erfurt. Die nächste Tour findet am Samstag, 28. August, statt und startet um 8 Uhr in der Heinrichstraße.

Mit Erfurt findet die Bundesgartenschau dieses Jahr in einer Stadt statt, in der bereits im Jahr 1865 die erste internationale Gartenschau präsentiert wurde. Auf den zwei Ausstellungsflächen laden zahlreiche gärtnerische Attraktionen zum Bewundern ein. Der egapark, das Gartendenkmal im Stil der Bauhaus-Moderne bietet eine einzigartige Vielfalt an Gärten und Schaubeeten auf 36 Hektar Fläche. Danakil im egapark, das Vorzeigeobjekt der BUGA 2021 besteht aus einem Wüsten- und einem Urwaldhaus, die miteinander verbunden sind. In beiden spielt Wasser die zentrale Rolle. Während im warmen, feuchten Regenwald der Konkurrenzkampf um die Sonnenstrahlen tobt, lechzen die Wüstenbewohner nach Wasser. Der Eintritt muss hier allerdings selbst per online gebucht werden.

Der Petersberg thront mit seiner Festung über den Dächern der Altstadt. Die Zitadelle zählt zu den größten und besterhaltenen Stadtfestungen Europas. In Anlehnung an die Historie des Petersbergs gibt ein mittelalterlicher Küchengarten Einblick in den Wissensschatz der Nonnen und Mönche zu Heilpflanzen, Kräutern und Küchengewächsen. Im Festungsgraben sind historische Gemüse- und Blumenzüchtungen zu sehen. Dazu werden althergebrachte Färber-, Kräuter- und Arzneipflanzen sowie klassische Obst- und Blühpflanzen gezeigt.

Nach dem Besuch der Buga ist noch Zeit, um die Stadt zu erkunden.

Platzreservierungen in der Gera Information unter Telefon 0365 / 8 38-11 11 oder E-Mail tourismus@gera.de