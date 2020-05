Gera. Pflege und Wartung von Gartengeräten erhält die Lebensdauer, sagt Experte Steve Schauer, Inhaber MotorMarkt in Gera.

Tagestipp Gartengeräte pflegen

Die Gartensaison ist in vollem Gange. Unmengen an Blumen und Pflanzen werden gekauft und in Beete oder Töpfe eingesetzt. Für die Gartenarbeit wird elektrisches und mechanischen Werkzeug gebraucht und aus Keller oder Schuppen geholt.

Wer Harke, Spaten, Scheren und Rasenmäher in den Wintermonaten vollständig von Schmutz befreit hat, ist im Vorteil. „Regelmäßiges Säubern erhält die Funktionalität“, sagt Steve Schauer. Bei einem Rasenmäher sollte zum Beispiel darauf geachtet werden, dass kein alter Sprit mehr im Tank ist. Die Zündkraft lässt über die Zeit nach und es könnten sich Ablagerungen gebildet haben, erklärt der Inhaber vom MotorMarkt in Gera. Wichtig sei ebenso ein scharfes Schneidwerk, egal ob bei elektrischen, mit Benzin oder Akku betriebenen Geräten, um die Grasnarbe nicht zu verletzen. Regelmäßiges Mähen führt zu einer dichten Rasenfläche. Um den Insekten ihren Lebensraum im Garten zu erhalten, eignen sich Blumeninseln oder Randbepflanzungen.

„Wem das Mähen zu viel Mühe bereitet, kann die Arbeit einem Roboter überlassen. Er spart nicht nur Zeit. Es muss auch kein Schnittgut entsorgt werden. Bei einer Fläche von 200 bis 300 Quadratmeter lohnt sich schon der Einsatz“, meint der Experte. Letztendlich muss das aber jeder Gartenbesitzer für sich selbst entscheiden.

Steve Schauer mahnt an, beim Anschaffen unbedingt auf Qualität und später auf die Pflege der gekauften Geräte zu achten. „Das heißt nach jedem Benutzen sollte sie gereinigt werden. Mit einer Drahtbürste klappt das prima. Bloß kein Wasser benutzen. Wartungsarbeiten sollten dem Fachmann überlassen werden.“

Was viele Hobbygärtner vergessen, ist das Tragen von festem Schuhwerk und Handschuhen. Zu schnell kann sich bei Unachtsamkeit verletzt werden.