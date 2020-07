Tanz in die Sommerferien in Gera-Lusan

Die 14 Viertklässler der Kreativitätsgrundschule der Grundig-Akademie in Lusan haben ihre Zeugnisse am Freitag (17.07.2020) auf dem Schulhof bekommen. Zuvor haben sie sich mit einem bunten Programm aus Tanz, Musik und schauspielerischen Einlagen bei ihren Mitschülern, Lehrern und Erziehern bedankt und verabschiedet. In Gera endete für über 7000 Schüler ein außergewöhnliches Schuljahr.