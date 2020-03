Gera/Altenburg. Tipps für Theatergänger am Wochenende in Gera und Altenburg.

Tanzabend und Kammeroper am Geraer Theater

Das Thüringer Staatsballett präsentiert „Impulse“ am Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr im Großen Haus des Geraer Theaters. Bereits 18.45 Uhr gibt Dramaturgin Regina Genée eine Einführung. Der Tanzabend vereint drei spektakuläre Choreografien: „ZERO“ setzt eine Vorstellung von Untergang und Neuanfang tänzerisch um. „Bolero“ interpretiert Liebe, Verlangen und Beziehungen auf humorvoll skurrile Weise. „SYNC“ verleiht dem Bühnenraum neue Dimensionen und bringt die Körper mit einer Traverse in Einklang.

Die außergewöhnliche Kammeroper „In der Strafkolonie“ von Philip Glass nach einer Erzählung Franz Kafkas ist am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Bühne am Park Gera zu sehen. Bereits 19 Uhr gibt Dramaturgin Jannike Schulte eine Einführung. Fünf Streicher, zwei Sänger und ein Tänzer interpretieren das Werk mit enormer Deutungsvielfalt. Ein Offizier beschreibt die Funktionsweise des Hinrichtungsapparats, der unvorstellbar grausam und inhuman ist. Während der Delinquent seine Hinrichtung erwartet, kennt er jedoch weder sein Urteil noch die Art der Bestrafung. Giuseppe Verdis große italienische Oper „Ein Maskenball“ (Un ballo in maschera) ist am Sonntag um 14.30 Uhr im Theater Gera (Großes Haus) zu sehen. Für diese Vorstellung sind jedoch keine Karten mehr erhältlich.

Altenburg

Das 7. Philharmonische Konzert am Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr in der Brüderkirche Altenburg ist dem genialen Komponisten Ludwig van Beethoven zu dessen 250. Geburtsjahr gewidmet. Es erklingen seine Ouvertüre zu „Coriolan“, die Große Fuge B-Dur sowie die 8. Sinfonie. Zudem wird Ulrich Leyendeckers Konzert für Bassklarinette uraufgeführt. Solist dabei ist Volker Hemken, Solo-Bassklarinettist des Gewandhausorchesters. Als Dirigent stellt sich Anton Legkii vor, der zu den Kandidaten für das Amt des Generalmusikdirektors zählt. Bereits 18.45 Uhr gibt Dramaturgin Birgit Spörl eine Einführung.

Das legendäre Musical „Cabaret“ ist am Samstag, um 19.30 Uhr, im Theaterzelt Altenburg zum letzten Mal zu sehen. Der amerikanische Schriftsteller Cliff Bradshaw sucht im Berlin der 30er-Jahre nach Inspiration – und findet Sally Bowles, die als Sängerin im legendären Kit-Kat-Club arbeitet. Die beiden werden ein Paar, doch ihr Glück wird getrübt, denn der erstarkende Nationalsozialismus verändert nicht nur das Leben in der Stadt, sondern auch die Haltung ihrer Bewohner.

Astrid Lindgrens beliebter Kinderbuchklassiker „Meisterdetektiv Kalle Blomquist“ für junge Menschen ab acht Jahren wird am Sonntag, um 16 Uhr, im Theaterzelt Altenburg gespielt. Bühne und Kostüme kreieren eine fantasievolle Welt wie in knallbunten Comics. Meisterdetektiv Kalle ist mutig, selbstbewusst und witzig. Seine Geschichte zeigt, wie auch in einer Kleinstadt allerhand Spannendes passieren kann, Freunde fest zusammenhalten und Kinder oftmals einen besseren Spürsinn und mehr Raffinesse haben als Erwachsene.