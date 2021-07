„TanzLust" mit dem Thüringer Staatsballett zu sehen in Gera vor der Bühne am Park.

TanzLust in Gera und zwei Premieren in Altenburg

Gera. Theatertipps zum Wochenende 2. bis 4. Juli 2021 in Altenburg und Gera

Vor der Bühne am Park Gera wird am Freitag, 2. und Samstag, 3. Juli jeweils 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 14.30 Uhr, die Ballettgala „TanzLust“ gezeigt. Es sind noch wenige Restkarten erhältlich. Das Thüringer Staatsballett präsentiert einen facettenreichen und mitreißenden Querschnitt aus beliebten Choreografien von Silvana Schröder, Nils Christe und Michel Fokine. Ob schwungvolle Soli, ausdrucksstarke Duette oder kraftvolle Gruppenkonstellationen – mal lyrisch verträumt, mal temporeich dynamisch oder sogar humorvoll – aus heißen Rhythmen, eingängigen Melodien und funkensprühenden Bewegungen entsteht ein tanzlustiges Spektakel.

Altenburg. Die Uraufführung des Mystery-Musicals „Krabat“ von Manuel Kressin (Text, Inszenierung) und Olav Kröger (Musik) hat am Freitag, 2. Juli, 21 Uhr, Premiere an der Bockwindmühle Lumpzig. Zwei weitere Aufführungen folgen am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Juli, 21 Uhr an der Bockwindmühle. Auch hier seien noch wenige Restkarten verfügbar.

Eine seltsame Stimme im Traum lockte den jungen Krabat in die Mühle nach Schwarzkollm. Vom Müller als Bursche aufgenommen, merkt Krabat allmählich, dass dort nicht nur das Müllerhandwerk, sondern ebenso die schwarze Magie gelehrt wird. Diese spannende Geschichte erzählt von einem autoritären System, gegen das sich eine Gemeinschaft auflehnt, von Mut und Zivilcourage sowie von Verführbarkeit. In der neu geschaffenen Musicalfassung verwandelt sich die historische Bockwindmühle in Lumpzig einen Sommer lang in die von dunklen Mächten umgebene Mühle von Schwarzkollm.

Am Freitag, 2. Juli, 19.30 Uhr, ist die Operettenkomödie „Die ganze Welt ist himmelblau!“ im Theaterzelt Altenburg zu sehen. Statt durch die Operettenmetropolen Europas – Paris, Wien, Budapest, Berlin – zu reisen, treffen sich vier Gäste in einem Hotel. Hier tauchen sie selbst in turbulente, amüsante und leidenschaftliche Geschichten aus der Welt der Operette ein. Der findige Portier versucht dabei vergeblich für Anstand zu sorgen. Es erklingen Klassiker von Johann Strauss, Carl Zeller, Paul Lincke, Emmerich Kálmán, Franz Lehár und vielen weiteren.

Kleine und größere Freunde von kuscheligen Plüschtieren werden zum „Kuscheltierkonzert“ am Samstag, 3. Juli, 14.30 Uhr, ins Theaterzelt Altenburg eingeladen. Dann musiziert das Philharmonische Orchester Altenburg Gera und Birgit Spörl und Clara Teichmüller erzählen dazu abenteuerliche Geschichten aus dem Reich der Stoffelefanten, Teddybären und Plüschpapageien. Wer mag, sollte sein eigenes Lieblingskuscheltier mitbringen!

Im Theaterzelt Altenburg hat am Samstag, 3. Juli, 19.30 Uhr, der kabarettistisch-musikalische Doppelabend „Pudels Kern … / Leben und Geben ...“ Premiere. Eine zweite Vorstellung folgt am Sonntag, 18 Uhr. Der erste Teil von Autorin und Regisseurin Karin Eppler blickt in die Arbeitswelt am Theater und im Dialog mit ihrem tierischen Kompagnon Hund nimmt Sabine Schramm die moderne Lebenswelt und das aktuelle Zeitgeschehen humorvoll auseinander. Im zweiten Teil bringen Kai Wefer (Gesang) und Yury Ilinov (Klavier) ausgewählte Songs von Element of Crime, Neil Young, Tocotronic, Peter Licht und anderen auf die Bühne.