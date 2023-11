Tauschmarkt in Gera am Samstag

Gera. Tragbares gesucht - Interessenten können ihren eigenen Kleiderschrank wieder auffüllen.

Am Samstag, 4. November, findet von 10 Uhr bis 13 Uhr ein Tauschmarkt in Gera-Liebschwitz statt. Die Veranstaltung ist ein gemeinsames Projekt der Lebenszeichen Gemeinde und der Relationship Gemeinde. Beide laden in die Räumlichkeiten der Lebenszeichen Gemeinde, Zwickauer Straße 11, (Sporthalle der ehemaligen Berufsschule Gera-Liebschwitz) ein.

Mitgebracht werden darf mindestens ein gereinigtes, tragbares Kleidungsstück oder ein Paar Schuhe zum Tauschen – gern auch mehr. Mitgenommen darf so viel einem gefällt und passt. Getauscht werden Damen, Herren- und Kinderkleidung sowie -schuhe. Die mitgebrachten Sachen werden am Eingang dem Team überreicht, welches dann die Sachen nach Geschlecht und Größe einsortiert.

Anschließend darf man sich in aller Ruhe umschauen und den eigenen Schrank nach seinem geänderten Geschmack befüllen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind freiwillig und willkommen und werden ausschließlich zur Deckung der Unkosten des Tauschmarktes verwendet.

Tipp: Interessenten erreichen die Zwickauer Straße 11 am besten, indem sie am Kreisverkehr entgegengesetzt von Richtung Meilitz abfahren, weiter am Imbiss vorbei und Richtung Landhandel. Nach der Holzwerkstatt geht es rechts. Eine Ausschilderung ist vorhanden, Parkplätze ebenso reichlich.