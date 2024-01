Tausende Ehrenamtliche in Gera 2023 aktiv

Gera Die Stadt weiß: „Kein Tag im Jahr ist ohne Ehrenamt überhaupt möglich.“

In der Stadt Gera übte auch im Jahr 2023 rund jeder dritte Bürger eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. Tausende, die sich für die Stadt und die Region auf unterschiedliche Weise engagieren. Sie sind das wichtigste Bindeglied in der städtischen Gesellschaft.

Die größte Aufmerksamkeit bekommen sie jährlich am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes. An diesem Tag richtet die Stadt eine Festveranstaltung für die Engagierten aus. 42 Geraerinnen und Geraer wurden von Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) geehrt, stellvertretend für die zahlreichen Menschen aus allen Lebensbereichen und Bevölkerungsschichten, die in Gera ehrenamtlich in Vereinen, Organisationen, Selbsthilfegruppen und Projekten aktiv sind.

„Kein Tag im Jahr ist ohne Ehrenamt überhaupt möglich. Was wären unsere Schulen, die Bibliothek, unser Theater, die Museen und der Tierpark ohne ihre Fördervereine? Ohne freiwillige Feuerwehren und Technisches Hilfswerk stünde es schlecht um unseren Brand- und Katastrophenschutz. Wie viel ärmer stünde es um unsere Gesellschaft, gäbe es nicht die Wohlfahrtsverbände? Würden unsere Sportvereine ohne die ehrenamtlichen Trainer, Übungsleiter und Vereinsvorstände existieren können? Ohne das Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft, wäre unsere Stadt um so vieles ärmer“, betonte Oberbürgermeister Vonarb.

Erstmalig fand im Mai vergangenen Jahres der Tag der Vereine im Geraer Tierpark statt. Rund 1300 Besucher nutzten diese Gelegenheit, um sich über verschiedene örtliche Vereine und deren Arbeit zu informieren, heißt es aus der Verwaltung. Am 11. Oktober 2023 stellten Vereine sich im Rathaussaal vor. Unter dem Motto „Speed-Dating – mal anders!“ versuchte die Ehrenamtszentrale mit der Veranstaltung Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern.

Generationsübergreifende Arbeit

Als Kooperationspartner des thüringenweiten Netzwerkes zur Stärkung der nachbarschaftlichen Willkommenskultur förderte die Ehrenamtszentrale Gera auch im Jahr 2023 Projekte für, mit und von Geflüchteten über den Thüringer Engagementfonds „nebenan angekommen“. Zwölf gemeinnützige Organisationen aus Gera und der Region konnten darüber gefördert werden. Sie freuten sich über bis zu 1000 Euro. Weitere Projekte wie „Kinder willkommen“ wurden ausgebaut oder gefördert.

Die Geraer Ehrenamtszentrale arbeitet generationsübergreifend und setzt sich deshalb auch für die Seniorenarbeit in der Stadt ein. Im regelmäßigen Austausch mit dem Seniorenbeauftragten, dem Seniorenverband Gera sowie dem Seniorenbeirat wurden gemeinsam Veranstaltungen initiiert und Projekte forciert. Außerdem arbeitete man am weiteren Ausbau des Netzwerks der Nachbarschaftshilfe.

Hilfe zur Selbsthilfe

Am 28. Juni 2023 fand der erste Selbsthilfetag im Kultur- und Kongresszentrum statt. Selbsthilfe – sich selbst helfen: Wer dies nicht alleine kann, nutzt die Möglichkeit der Unterstützung, sich mit Gleichgesinnten in einer Selbsthilfegruppe zu treffen, auszutauschen und aufgefangen zu werden. Derzeit sind 68 Selbsthilfegruppen in der Stadt Gera aktiv. Interessierte finden diese unter: https://www.gera.de/leben-in-gera/gesundheit-soziales/beratungsstellen/kontaktstelle-fuer-selbsthilfegruppen/uebersicht-selbsthilfegruppen.