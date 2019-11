Tausende Gäste bei Märchenmarkt-Start in Gera

Noah ist zwar erst drei Jahre alt, zur Eröffnung des Märchenmarktes in Gera aber schon so etwas wie ein Stammgast, meint die gut gelaunte Mama, Stefanie Singer. „Voriges Jahr noch im Wagen, dieses Jahr zu Fuß. Gerade für die Kinder ist das doch schön.“ Aber natürlich nicht nur für die Kleinen: „Mindestens einmal im Jahr auf den Märchenmarkt ist ein Muss“, sagt sie und verrät, dass sie schon ein „Weihnachtsmensch“ sei.

Anna Schumacher und Gino Lohr testen das Glühweinangebot. Foto: Peter Michaelis

Von denen war der Marktplatz am Donnerstagabend zu Tausenden dicht bevölkert. Von ganz klein bis lebenserfahren drängten sich die Besucher bei fast schon frühlingshaften Temperaturen rund um den beleuchteten Weihnachtsbaum, um einen Blick auf den sprechenden Rathausturm zu erhaschen. Doch bevor der mit der märchenhaften Laser- und Lichtshow und der Geschichte „Tischlein, deck dich“ zum Leben erweckt wurde, machte der Weihnachtsmann erst einmal den Lautstärketest zwischen Jung und Alt. Ein diplomatisches Unentschieden.

Die Kleinen lud er zu seinen täglichen Sprechstunde um 16 Uhr auf der Märchenmarktbühne ein. Im Tausch für Lieder und Gedichte gibt es Süßes, zu dem Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) auch noch eine Ladung beisteuerte. Zum zweiten Mal begleitet von einer Gebärdendolmetscherin, sprach er vom Rathausturm seine Einladung an alle Geraer und Gäste aus, den Märchenmarkt mit seinen 38 Märchenfiguren in 14 Bildern, 90 Ständen und 900 Schmuckbäumchen bis zum Tag vor Heiligabend einen Besuch abzustatten. Täglich von 10 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr haben die Pforten nun geöffnet.

Tausende Besucher verfolgten dicht gedrängt auf dem Marktplatz dem zauberhaften Lichtspiel. Foto: Peter Michaelis

Dem Glockenspiel und der weihnachtlichen Bläsermusik sowie dem schick inszenierten Märchen schloss sich das voradventliche Märchenmarkt-Eröffnungsfeuerwerk an, ehe die Menge an die Marktstände oder Richtung Zuhause auseinanderströmte. Schon etwas eher suchte sich Besucherin Anja Döbel ein ruhigeres Plätzchen abseits der Massen. „Ich bin das erste mal bei der Eröffnung“, sagte die junge Frau in freudiger Erwartung. Denn den Märchenmarkt selbst hat sie schon oft besucht, fast schon Ehrensache wenn man aus der Märchenwald-Gemeinde Wünschendorf stammt. Das nächste Mal ist „er“ dann wahrscheinlich mit dabei, meint Anja Döbel lächelnd.

An den Wochenenden und so auch an dem des 1. Advents gibt es auf der Märchenmarktbühne neben der Sprechstunde beim Weihnachtsmann auch Unterhaltungsprogramm: am Freitag, 29. November, um 19 Uhr, den „AcoustiCocktail“ mit Günter von Dreyfuss und Uwe Hofmann, am Samstag, 14 Uhr das Kinderprogramm „Märchenlieder mit dem Igel“von Heinz Lindner und um 18 Uhr die musikalische Winterreise „Bald nun ist Weihnachtszeit“ mit Christian Gebhardt. Am Sonntag, 14 Uhr, zeigt das Figurentheater Puppetto „Der Zoo der Guten Laune“ und um 18 Uhr feiern „De Erbschleicher“ Weihnachten in der Hutzenstub.