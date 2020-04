Gera. Teilsperrung der Heinrichstraße am 23. und 24. April. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Teilsperrung für Heinrichstraße in Gera

Am 23. und 24. April wird die Heinrichstraße zwischen Kreisverkehr Hainstraße und Clara-Viebig-Straße in Richtung Straße des Friedens voll gesperrt. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Die Umleitung auf den Elsterdamm erfolgt über Talstraße, Sachsenplatz und Am Fuhrpark. Für die Anlieger des Quartiers Flanzstraße/Clara-Viebig-Straße wird eine Umleitung über die Dr.-Friedrich-Wolf-Straße und Louis-Schlutter-Straße, die dann nicht mehr komplett Einbahnstraße ist, eingerichtet.

Grund der Sperrung sind Reparaturen an einem Gasschieber, die die Firma Matthias Meier im Auftrag der Energieversorgung Gera GmbH ausgeführt. Die Stadtverwaltung bitte Fahrzeugführer und Anlieger um Verständnis für die Einschränkungen.