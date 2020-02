Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Telekom baut ihr LTE-Netz in Gera weiter aus

„Die Mobilfunk-Versorgung in Gera ist jetzt noch besser.“ So beginnt eine Pressemitteilung der Telekom zum LTE-Ausbau in der Stadt. Bis auf die Angabe, dass man dafür „zwei Standorte neu gebaut und zwei mit LTE erweitert“ habe, das Unternehmen nunmehr 35 Standorte in Gera betreibt und bis 2022 drei weitere schaffen und sechs nachrüsten will, bleibt die Mitteilung sehr allgemein.

Auf unsere Nachfrage teilt das Unternehmen mit, dass sich die neuen und nachgerüsteten Standorte in der Leibnizstraße, am Friedrich-Naumann-Platz in der Richterstraße und in der Liebschwitzer Straße befinden. Zur Investitionssumme werden keine Angaben gemacht, zu Standorten künftiger Mobilfunkmasten könnten heute noch keine gemacht werden. Prinzipiell verfüge Gera „schon heute über eine sehr gute, flächendeckende Mobilfunkversorgung der Telekom, die Geschwindigkeiten bis zu 150 MBit/s zulässt“, heißt es. „Der LTE-Ausbau ist auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Auf Nachfrage dazu heißt es: „Alle Standorte, die im 5G-Netz laufen sollen, müssen die entsprechende Technik ,an Bord’ haben.“ Daher würden alle bestehenden Telekom-Standorte nach Unternehmensangaben seit Mitte 2019 zusätzlich mit 5G-Technik ausgestattet. Welche Standorte in Gera bereits umgerüstet sind, könne nicht gesagt werden. Wer mehr über die Verfügbarkeit von LTE an seinem Wohnort erfahren will, könne sich informieren auf: www.telekom.de/netzausbau