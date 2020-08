Gera. Das Freigelände am Campus in Gera, dass die Bürger künftig nutzen können, nimmt Gestalt an.

Terrassen am Campus in Gera werden zum Verweilen einladen

„Hier kommen bestimmt drei Solarfelder hin“, ist sich Peter Beier sicher. Täglich läuft er die gleiche Runde, weil er vom Stadtgraben aus, die Fortschritte auf der Riesenbaustelle Campus beobachten kann. „Geht ziemlich flott voran“, urteilt der 80-Jährige. Die Bastion, in der Mitte steht, die Zierkirsche, nimmt Gestalt an. 45 Meter wird die Umrandung aus Naturstein sein und fügt sich so in das Bild der Stadtmauer. Heute brauchen die zwei Männer der Firma Fachcenter Garten und STL-Bau GmbH Heinsdorfergrund kein Zeltdach als Sonnenschutz. Peter Beier verharrt einen Moment.