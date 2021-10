Theater Altenburg Gera: Musikalisches, Satirisches, Nachdenkliches

Gera/Altenburg. Theatertipps zum Wochenende 1. bis 3. Oktober in Gera und Altenburg

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera widmet sich im 1. Philharmonischen Konzert, am 1. Oktober, um 19.30 Uhr, im Theaterzelt Altenburg den beiden Komponisten Claude Debussy und Nino Rota. Ein weiteres Konzert findet am 2. Oktober, um 19.30 Uhr, im Konzertsaal Gera statt. Die Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker Anneleen Lenaerts ist Solistin des Abends.

Gera

„Helden wie wir“ von Thomas Brussig (*1964) wurde schnell zum Bestseller. Bitterböse und satirisch nimmt der Autor das Alltagsleben im Arbeiter- und Bauernstaat unter die Lupe, dessen Niedergang. Schauspieler Thomas C. Zinke schlüpft in diesem Ein-Personen-Stück in die Rolle jenes Sonderlings, der die ersten 21 Jahre seines Lebens in der DDR von 1968 bis 1989 zum Besten gibt. Die Bühnenadaption aus der Feder von Peter Dehler ist am 2. Oktober, um 19.30 Uhr, in der Bühne am Park Gera zu sehen. Eine weitere Vorstellung folgt am 3. Oktober, um 14.30 Uhr.

Die erste Matinee dieser Spielzeit findet am 3. Oktober, um 11 Uhr, im Großen Haus Gera statt. Das Inszenierungsteam wird die Produktion „Der Heiratsantrag & Das Jubiläum“ (Premiere am 8. Oktober) vorstellen. Der Eintritt ist frei.

Das Bundesjazzorchester ist am 3. Oktober, um 18 Uhr, im Rahmen der 7. ACHAVA Festspiele Thüringen zu Gast im Konzertsaal Gera. Das Programm ist eine Multimedia-Mischung aus Stummfilmen, Jazzorchester und Vokalensemble. Im Zentrum steht der Stummfilm „Das Cabinet des Dr. Caligari“ (1920) in einer Neuvertonung des US-Filmkomponisten Jeff Beal. Der Hauptfilm wird ergänzt durch kurze, neu vertonte Original-Werbefilme aus den Jahren 1912 bis 1927.

Tim Schmidt und Tilmann Lidner haben ein Jahr mit Jugendlichen aus Gera gesprochen, die nach der Wende geboren wurden, um herauszufinden: „Was hat das mit mir zu tun?“ Die Gesprächszitate haben die beiden zu einem Hörspiel verarbeitet, ergänzt durch musikalische Einwürfe an der Gitarre und am Akkordeon. So entsteht ein Raum für Gespräche, der am 3. Oktober als Themenabend zur Diskussion einlädt. Beginn ist 18 Uhr in der TheaterFABRIK in der Tonhalle, Clara-Zetkin-Straße 1. Der Eintritt ist frei.

Altenburg

Nachdem sich das Musical „Mein Freund Bunbury“ während des Sommertheaters in Gera zu einem Publikumsliebling entwickelte, ist das mitreißende Stück nun auch im Theaterzelt Altenburg am Sonntag, dem 3. Oktober, um 18 Uhr, zu erleben. Das erfolgreichste Musical der DDR, das es bis an den Broadway schaffte, hat dank einer frivol-amüsanten Handlung nichts von seinem Witz und Temperament eingebüßt.

