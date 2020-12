Theater Altenburg Gera stellt ab 15. Dezember Betrieb ein

Das rot angestrahlte Geraer Theater beim Hilferuf nach staatlicher Unterstützung in der Night of Light am 22. Juni 2020.

Aufgrund der aktuellen Situation und der Entwicklung des Infektionsgeschehens, stellt das Theater Altenburg Gera nun auch ab 15. Dezember den Proben- und Produktionsbetrieb komplett ein. Das teilte die Theater Altenburg Gera gGmbH am Donnerstagmittag mit.

Mindestens bis Mitte Januar 2021 würden demnach alle Aktivitäten in den Häusern auf ein absolut nötiges Minimum reduziert. Die Theaterkassen haben nur noch am 15. und 22. Dezember in Altenburg 10-18 und in Gera 10-17 Uhr geöffnet, um Gutscheine zu verkaufen und letzte Karten aus dem November zurückzunehmen. Danach bleiben die Kassen vorerst geschlossen.

Bis einschließlich 31. Januar 2021 finden keine öffentlichen Veranstaltungen in den Spielstätten des Theaters statt. Sämtliche Mitmachangebote wie Kinder- und Jugendchor, Philharmonischer Chor, Kinder- und Jugendballett und pädagogische Angebote bleiben bis auf weiteres ausgesetzt.

Wann wieder Veranstaltungen stattfinden können, welcher Spielplan dann angeboten wird und ab wann dafür Karten verkauft werden, wird erst kommuniziert, wenn klar ist, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, heißt es.