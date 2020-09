Theater Gera: Eröffnungsgala, humoristische Konzerte und Grimmsche Märchen

Marie-Luis Kießling und Sebastian Schlicht in „Liebe macht frei“ zur Eröffnungsgala des Theaters Altenburg Gera.

Gera/Altenburg. Theatertipps vom 18. bis 20. September in Gera und Altenburg.

Die Eröffnungsgala zum Spielzeitbeginn steht noch einmal am Freitag um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr im Theater Gera (Großes Haus) sowie am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg auf dem Programm.

Als eingespieltes Moderatorenteam begrüßen Generalintendant Kay Kuntze und Schauspieldirektor Manuel Kressin laut Pressemitteilung das Publikum wieder im Theater. Künstler aller fünf Sparten präsentieren Ausschnitte aus bevorstehenden Premieren. Bei schönem Wetter soll es vor dem Theater ein Catering-Angebot geben.

Gera

Sabine Schramm spielt ihr neues Kabarett-Programm „Pudels Kern …“ am Freitag um 19.30 Uhr im Puppentheater Gera. Das Stück der Autorin und Regisseurin Karin Eppler blickt in die Arbeitswelt am Theater. Im Dialog mit ihrem tierischen Kompagnon nimmt Sabine Schramm die moderne Lebenswelt und das aktuelle Zeitgeschehen humorvoll auseinander.

Der Grimmsche Märchenklassiker „Rotkäppchen“ für Kinder ab 4 Jahren ist am Samstag um 16 Uhr im Puppentheater Gera zu sehen. Rotkäppchen ist vielleicht ein braves, vor allem aber ein selbstbewusstes und neugieriges Kind. Als sie eines Tages wieder Brot und Wein zur Großmutter bringen soll, begegnet sie dem Wolf und läuft nicht davon. Was wohl danach passiert?

Beim Fabrik-Frühstück am Sonntag um 11 Uhr in der Theater-Fabrik Tonhalle Gera wird bei freiem Eintritt das Programm der neuen Spielzeit vorgestellt. Zudem gibt es Möglichkeiten zum Austausch und zur Anmeldung für neue Kurse und Projekte.

Leiterin Theresa Kawalek hat mit ihrem Team für dieses Jahr kreative Lösungen ausgetüftelt, um auch in komplizierten Zeiten die Tore der Theater-Fabrik wieder öffnen zu können. Auch für das Frühstück gibt es ein Hygienekonzept, das den gemeinsamen Brunch möglich macht.

Altenburg

Im Rahmen des 2. Filmfest Altenburg werden am Freitag ab 21 Uhr im Autokino neben dem Theaterzelt ausgewählte Kurzfilme des internationalen Wettbewerbs gezeigt.

Informationen und Tickets gibt es in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8279105 für Gera und 03447/585160 für Altenburg sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.