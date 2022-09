Theatertipps aus Gera und Altenburg: Premiere für „Dantons Tod“

Gera/Altenburg. Das wird auf den Theaterbühnen in Gera und Altenburg in den kommenden Tagen zu hören und zu sehen sein:

Das Ensemble des Theaters Altenburg Gera sorgt in den nächsten Tagen für abwechslungsreiche Unterhaltung.

Gera

Am Freitag, 16. September, feiert um 19.30 Uhr Gottfried von Einems Revolutionsoper „Dantons Tod“ im großen Haus Premiere.

Mit dieser Produktion setzt das Theater seine Reihe von zu Unrecht vergessenen oder selten gespielten Opern des 20. Jahrhundert fort. Die Inszenierung rückt in eindrucksvollen Chorszenen das Volk als Akteur in den Mittelpunkt und erzählt von Blutrausch, Gewaltspiralen und der Verführbarkeit der Massen. Ein Stoff, der in diesen Tagen nicht aktueller sein könnte.

Eine weitere Vorstellung folgt am Sonntag, 18. September, 14.30 Uhr in der gleichen Spielstätte.

Jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn gibt Dramaturgin Sophie Jira eine Einführung im Konzertsaal.

Das Schauspielensemble präsentiert am Samstag, 17. September, um 19.30 Uhr im großen Haus einen bunten und kurzweiligen Liederabend mit dem Titel „Spiels nochmal Olav“. Begleitet werden sie am Klavier von Schauspielkapellmeister Olav Kröger.

Das Publikum kann sich auf einen musikalischen Abend querbeet durch Lieder aus dem Repertoire des Ensembles freuen. Der Liederabend ist eine Ersatzvorstellung für den Chansonabend „Ich glaub’, ’ne Dame werd’ ich nie“.

„Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden“, soll Franz Schubert einmal gesagt haben. Sein Schweben zwischen Weltschmerz und musikalischer Glückseligkeit können Zuhörer beim Kammerkonzert am 18. September, um 11 Uhr im Konzertsaalfoyer erleben. Dann wird das „Quintetto Dvoressini“ Franz Schuberts Streichquintett C-Dur zu Gehör bringen, das er in seinem letzten Lebensjahr komponierte.

Nur wenig jünger als Schubert damals ist der Komponist des zweiten Werkes des Programms, Jakob Stillmark, dessen Streichquintett „Stop and Go“ erklingen wird.

Altenburg

Das Paul-Gustavus-Haus und das Schauspielensemble laden auch in dieser Spielzeit dazu ein, Kultur, Kulinarik und Nachtleben anderer Länder zu erkunden. Das erste Reiseziel ist am Freitag, um 20 Uhr, im Paul-Gustavus-Haus, Wallstraße 29, Frankreich: Das etwa halbstündige Kulturprogramm dreht sich rund um die Grande Nation und bietet Texte über und aus Frankreich sowie Livemusik unter anderem von Edith Piaf und Charles Trenet. Das Buffet hält französische Spezialitäten bereit. Im Anschluss kann zu Klassikern der französischen Musikwelt getanzt und gefeiert werden.

Der Ticketverkauf erfolgt über das Paul-Gustavus-Haus Altenburg.

Eine historische Puppenbühne im Puppenstubenformat, Stabmarionetten und sieben Zwerge, die sächsisch palavern: Ein Spaß für Groß und Klein ist die neue Inszenierung des Märchenklassikers „Schneewittchen“. Gemeinsam mit dem Puppenspieler Tobias Weishaupt erweckt Steffi König, die seit der neuen Spielzeit das Ensemble bereichert, die Puppen am Samstag, 17. September, 16 Uhr, im Foyer des Theaterzeltes auf humorvolle Art zum Leben.

Unter dem Titel „Synergien – 15 tänzerische Reflexionen“ präsentieren am Sonntag,, 18 Uhr, im Theaterzelt Mitglieder des Staatsballetts sowie Nachwuchstänzer des Eleven-Programms aus Brasilien, Italien, Litauen und Japan eigene Choreographien. Das Publikum kann sich auf 15 Tanzstücke freuen, in denen sich zuweilen klassisches Ballett und zeitgenössischer Tanz die Hand reichen.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.