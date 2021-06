Thomanerchor gastiert in der Salvatorkirche Gera

Der Thomanerchor Leipzig gastiert am 15. Juli in der Salvatorkirche in Gera.

Der Leipziger Knabenchor gibt am 15. Juli Gastspiel - Zusatzkonzert am selben Tag aufgrund der großen Nachfrage.

Gera. Der renommierte Leipziger Thomanerchor kann endlich sein Gastspiel in Gera geben, teilte die Veranstaltungsagentur mit. Der Knabenchor wird am 15. Juli um 19.30 Uhr in der Salvatorkirche zu Gast sein. Da dieses Abendkonzert aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse bereits ausverkauft ist, können sich Musikfreunde auf eine zweite Gelegenheit freuen, den Knabenchor bei einem seiner letzten Konzerte unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz, der im Sommer aus dem Amt scheidet, live zu erleben: Am selben Tag wird es um 17 Uhr ein weiteres Konzert geben.

Ursprünglich war das Gastspiel für 2020 in der St. Johanniskirche als Start für die traditionelle Sommerreise geplant, musste aber coronabedingt abgesagt werden. Aus organisatorischen Gründen finden die beiden Konzerte nun in der Salvatorkirche und nicht in der St. Johanniskirche statt.

Die Thomaner wollen dem Publikum als Botschafter der Musikstadt Leipzig und Mitteldeutschlands Kirchenmusik, die „Musica Sacra“, näherbringen. Die Werke von Johann Sebastian Bach, der am 1. Juni 1723 in das Amt des Thomaskantors eingeführt wurde, welches er dann 27 Jahre bis zu seinem Tode 1750 ausübte, bilden dabei das musikalische Zentrum des Thomanerchores. Darüber hinaus werden die Programme mit Vokalwerken aus allen Epochen der Musikgeschichte bereichert.

Auf dem Programm des Konzertes stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms. Bei den beiden Konzerten in Gera wird der Thomanerchor von Nicolas Berndt, der seit 2019 das Amt des Wenzelsorganisten in Naumburg inne hat, unterstützt. In diesem Organistenamt obliegt ihm die Verantwortung für die weltbekannte Hildebrandt-Orgel, die einzig authentisch erhaltene große Orgel, die Bach maßgeblich mitkonzipiert und auch abgenommen hat.

Tickets für das Zusatzkonzert sind in allen bekannten VVK-Stellen des Ticketshop Thüringen, in der Touristinfo Gera und unter www.eventbrite.de erhältlich.