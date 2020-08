Thomas Unger beim Kraftsdorfer Musiksommer

Kraftsdorf. Liveauftritt mit Sohn Toni und Band am Sonntag in der Kirche St. Peter und Paul

Wegen der Corona-Pandemie konnte bisher kein Konzert im Rahmen des Kraftsdorfer Musiksommers 2020 stattfinden. Um so mehr freut sich das Evangelisch-Lutherische Kirchspiel, dass am Sonntag, dem 30. August, um 17 Uhr, das Gastspiel mit Thomas Unger (Rups, ehemaliger Sänger und Frontmann der „Randfichten“) und Sohn Toni in der Kirche St. Peter und Paul stattfinden kann. Dabei gelten die Hygieneregeln der Kirchengemeinde und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Im Konzert stellt Thomas „Rups“ Unger seinen neuen musikalischen Weg vor: Gospelsongs, bekannte christliche Lieder im Countrysound sowie eigene Songs stehen im Mittelpunkt seiner Liveauftritte mit Sohn Toni und Band, teilt das Kirchspiel mit. „Was wäre wenn“ heißt sein neues Album – dieses sowie Songs der drei Vorgängeralben wird er in Kraftsdorf vorstellen.

Besucher werden möglichst um Vorbestellung der Tickets gebeten, bei Simone Straßburger in Kraftsdorf, Telefon 036606/6 07 42 beziehungsweise im Vorverkauf bei: Uhrmachermeister Günter Knorr in Kraftsdorf und der Bäckerei Nützer in Hermsdorf. Am Veranstaltungstag sind Karten an der Konzertkasse ab 16 Uhr erhältlich.