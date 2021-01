Thüringen-Heimkehrer ist neuer Campus-Leiter der Dualen Hochschule in Eisenach

Der Wechsel an der Spitze des Campus Eisenach und bei der Vize-Präsidentschaft der Dualen Hochschule Gera-Eisenach wurde ausschließlich intern kommuniziert. Bereits im November wurde der langjährige Standortleiter Professor Matthias Gröger von Thomas Müller beerbt. Gröger hatte seinen Stuhl aus eigenen Stücken geräumt, obwohl ihm eine weitere Amtszeit in Aussicht stand, wie DHGE-Präsident Burkhard Utecht sagt. Im März hätte Grögers Amtszeit geendet. Der Maschinenbau-Ingenieur lehrt als ordentlicher Professor weiter an der Dualen Hochschule in Eisenach.

Mit Thomas Müller leitet ein gebürtiger Erfurter den Eisenacher Campus. Der Jurist mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsrecht und Steuerlehre kehrte von der privaten Hochschule SGH Heidelberg zurück in die Thüringer Heimat. Müller war zuletzt Akademischer Leiter des Campus Calw.

Prüfungen waren unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich

Die Duale Hochschule stellt sich wie alle Bildungseinrichtungen den Herausforderungen der Pandemie. Bis Mitte Dezember hatte man den Studienbetrieb in Eisenach im Hybrid-Modell realisiert. Seit dem 11. Januar wird nur noch online gelehrt. Ausgenommen hiervon sind Labortätigkeiten, Praktika und Übungen, die der unmittelbaren Vermittlung praktischer Kenntnisse oder Fertigkeiten dienen, soweit diese für den Studienerfolg notwendig sind und sich nicht digital umsetzen lassen. Prüfungen werden unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften weiter in Präsenz durchgeführt.

DHGE-Präsident Utecht blickt trotz pandemischer Hemmnisse und damit verbundenen möglichen Schwankungen bei der Zahl von Studierenden optimistisch in die Zukunft des Hauses. Den Standort Eisenach betrifft vor allem der deutliche Rückgang im Bereich Maschinenbau, der sich laut Utrecht aber bereits vor Corona abgezeichnet hatte. „Da kam dann alles zusammen“, so der DHGE-Präsident. Dennoch gab es zuletzt an beiden Standorten zusammen immer noch über 500 Studienanfänger. Das sei erfreulich.

Die Hochschule wappnet sich mit neuen Initiativen für die Zukunft. So werde der bisherige Wahlpflicht-Schwerpunkt Digitalisierungs-Management zur eigenständigen Studienrichtung entwickelt. Der Bereich IT/Informatik werde insgesamt befeuert. Da ein Hochschul-Informationstag unter Corona nicht wie sonst üblich präsent abgehalten werden kann, schränke die Reichweite der Hochschule etwas ein.

Schwankungen am Ausbildungs-Markt sind deutlich zu spüren

Utecht versteht, dass für die Partner-Unternehmen der Hochschule derzeit andere Dinge wichtiger sind, als auf Anfragen nach ihrem künftigen Ausbildungsbedarf zu reagieren. Möglicherweise werde die DHGE die Schwankungen des Ausbildungs-Marktes durch die Pandemie spüren. „Aber wir werden nicht vor leerem Haus spielen“, sagt Präsident Burkhard Utecht.

Indes verfolgt man die politischen Entscheidungen in der Pandemie und reagiere entsprechend. Alle Räume des Standortes wurden für das virtuelle studieren ausgestattet.

Die Ende Februar anstehenden Prüfungen des Erstsemesters ganz und gar online über die Bühne zu bringen, kann und will sich Utrecht aber noch nicht so recht vorstellen, weil damit tatsächliche einige Schwierigkeiten verbunden wären.