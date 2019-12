Gera. Thüringer Staatsballett gastiert mit „Piaf“ in Frankreich.

Thüringer Staatsballett fährt mit Piaf nach Metz

Vom 17. bis 19. Januar 2020 präsentiert das Thüringer Staatsballett drei Aufführungen von Silvana Schröders biografisch inspiriertem Ballettabend „Piaf – La vie en rose“ am französischen Opéra-Théâtre de Metz.

Die Direktorin und Chefchoreografin des Thüringer Staatsballetts, Silvana Schröder, schuf mit diesem Programm eine Hommage an Édith Giovanna Gassion (1915-1963), die als Édith Piaf schon zu Lebzeiten zur Legende wurde. Sie sang von Liebe und von Tod, von Lebensglück und von Verzweiflung. Sie verstand es, die Tragik ihres Lebens in ihrer Musik auszudrücken. Die Titelfigur wird dabei nicht nur getanzt, sondern als Verdoppelung auch live gesungen von Vasiliki Roussi.

Die Chansons von Piaf und ihren Zeitgenossen werden begleitet von einer vierköpfigen Band. Das Gastspiel ist der Austausch für den Besuch des Ballet de l’Opéra de Metz Métropole in Thüringen. Die Compagnie präsentierte zur Ballettfestwoche Ende Januar 2019 ihr Programm „Mozart á 2/ Carmen“ des Choreografen Thierry Malandain in Gera. Bereits 2017 kam über den damaligen Manager und Dramaturgen der Ballettkompagnie des Theaters Altenburg Gera, Daniel Siekhaus, ein Kontakt zu einer französischen Agentin zustande. Auf diese Weise wurden er und Schröder an das Opernhaus Metz, im Nordosten Frankreichs, eingeladen.