Tiergehege in Greiz und Zeulenroda-Triebes sind auch im Winter Ausflugsziele

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Wie sehr die Greizer ihr Tiergehege lieben, zeigte nicht zuletzt der große Aufschrei, als sich 2015 bei der Diskussion um die Haushaltssicherung auch dessen Schließung auf der Liste der möglichen Maßnahmen fand.

Diese wurde letztendlich auch durch den öffentlichen Druck abgewendet und die Besucher im Naherholungsort Waldhaus können sich nach wie vor an Kaninchen, Ziegen, Rehen und Co. erfreuen. Auch zu dieser Zeit. Eine Konsequenz aus 2015 war aber, dass sich ein Jahr später der Förderverein Waldhaus gründete, welcher sich seitdem für den Ort und die Tiere auf dem rund drei Hektar großen Gelände des Tiergeheges einsetzt. Neben Spendensammlungen etwa für notwendige Zaunreparaturen, nahm sich der Verein um den Vorsitzenden Michael Täubert auch der Vermarktung an. Eine Broschüre über Waldhaus wurde 2020 erstellt, ein Werbetrailer für das Tiergehege entstand. Nicht zuletzt setzten sich die Vereinsmitglieder für die Erneuerung des Spielplatzes auf dem Gelände ein und wollen dies auch in diesem Jahr fortführen. Zwar war die Arbeit des Vereins im Jahr 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie eingeschränkt – Veranstaltungen wie das Tiergehege- oder das Kinderfest mussten ausfallen – ein paar Dinge konnte man aber dennoch anpacken. Bei einem Arbeitseinsatz brachten die Mitglieder erst vor wenigen Wochen das Gelände auf Vordermann. Unterstützung kam dabei nicht nur von der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf sondern auch von Vertretern des Naturschutzbundes (Nabu) Kreisverband Gera-Greiz, die ebenfalls schon seit einiger Zeit die Naturschutz-Information nahe des Spielplatzes betreiben. Das Tiergehege in Greiz gibt es schon seit mehr als 50 Jahren. Im Juni 1969 zogen die ersten Tiere ein, vor allem einheimische Tiere sind seitdem dort zu sehen.

Ein Nandu kam aus dem Geraer Tierpark dazu

Ein wenig exotischer geht es im Tiergehege der Stadt Zeulenroda-Triebes zu, das wie das in Greiz jedes Jahr Tausende Gäste anlockt. Emus, Kängurus und sogar eine Gruppe Präriehunde präsentieren sich hier den Besuchern neben vertrauteren Tierarten, wenn sie sich nicht gerade wegen der Temperaturen zurückgezogen haben. Rund 30 Tierarten haben auf dem relativ weitläufigen Geländeihre Heimat. Ein Nandu kam im Herbst aus dem Tierpark in Gera neu dazu, so dass wieder ein Trio in Zeulenroda-Triebes seine Runden zieht, nachdem dort leider ein Tier dieser Art verstorben war. Schon länger als in Greiz unterstützt hier ein Verein – der Förderverein Tiergehege Zeulenroda-Triebes – die Arbeit mit den Tieren und den Erhalt des Geheges. Der Vorsitzende ist Michael Roth. Zwar mussten im Jahr 2020 auch hier einige Abstriche in der Vereinsarbeit gemacht werden, ein paar Dinge konnten aber dennoch angepackt und realisiert werden, um die Attraktivität für die Besucher zu erhöhen und die Haltungsbedingungen für die Tiere zu verbessern. Einige Arbeiten wurden beispielsweise rund um das Gehege der Präriehunde vorgenommen, Platten verlegt und ein Treppengeländer aufgebaut. Um das Gehege der Schweine wurde ein Seuchenschutzzaun installiert, um auf die Schweinepest vorbereitet zu sein. Diese ist in Thüringen zwar derzeit noch kein massives Problem, die Ausbreitungsgebiete rücken aber immer näher. Auf rund drei Hektar wurden Rotklee, Luzerne und verschiedene Grasarten angesät, mit denen man die Qualität des Futters verbessern will, zudem wurden auf dem Gelände zahlreiche Bäume neu gepflanzt, sei es auf Initiative der Vereinsmitglieder oder durch die Mitarbeiter des Tiergeheges. Im gesamten Außenbereich sowie zu den Gehegen wurde 2020 die Elektrik erneuert und nicht zuletzt fallen über das ganze Jahr auch Werterhaltungsmaßnahmen an, worunter zum Beispiel neue oder reparierte Bänke fallen. Froh sei man auch, dass sich trotz der Probleme durch die Pandemie wieder eine Reihe von Menschen gefunden hätten, die bereit waren eine Patenschaft für ein oder mehrere Tiere abzuschließen, heißt es aus dem Vorstand. Allein in den Tagen vor Weihnachten hätten mehr als 20 Menschen ihre erneuert oder eine neue abgeschlossen.