Tina Turner kommt nach Gera

Im November vergangenen Jahres wurde die Rocklegende Tina Turner 80 Jahre alt. Sie baute sich trotz aller Widrigkeiten mit Ehrgeiz und Sexappeal eine Weltkarriere auf. Löwenmähne, Netzstrümpfe, High Heels und Minirock waren ihr Markenzeichen. Das bekannte Musikmagazin „Rolling Stone“ rühmte sie als „eine der größten Stimmen aller Zeiten“. Sang Turner „The Best“ lagen ihr die Fans reihenweise zu Füßen. Längst ist die Sängerin auf dem Olymp der Rockgeschichte angekommen. Mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen.

Heute genießt Tina Turner, einst als Anna Mae Bullock in Tennessee geboren, ihren Ruhestand. Sie wohnt in Küsnacht am Zürichsee und scheut die Öffentlichkeit.

Zum 80. Geburtstag wurde das Leben der Ikone in vielen Shows auf die Bühne gebracht Nun kommt die Königin des Rocks am 25. Januar nach Gera ins Kultur- und Kongresszentrum. Nicht persönlich, aber ihre Hits werden erklingen. „Tina – The Rock Legend“ heißt das Musical, Beginn ist um 20 Uhr. Die Multimedia-Show zeigt die wichtigsten Stationen von Tina Turner: von den Anfängen in den späten 1950er-Jahren über die turbulente Zeit mit Ike Turner bis zu ihrem kometenhaften Aufstieg als Solokünstlerin. Zu hören werden Songs sein wie „Nutbush City Limits“, „Typical Male“, „Simply The Best“, „What´s Love Got To Do With It?“ oder „Golden Eye“.

Amarra Smith schlüpft in die Rolle der Turner. Die Londoner Darstellerin war in zahlreichen Theaterstücken und Musicals zu sehen. Dazu zählen „Sister Act“ und „Magic of Motown“. Smith, die einen Abschluss in Schauspiel, Film und Fernsehen hat, wird an dem Abend begleitet von einer hochkarätig besetzten Liveband und einem exzellenten Tanzensemble. Das verspricht der Veranstalter in seiner Ankündigung. „Mit ihrer fantastischen Live-Präsenz lässt sie beinahe vergessen, dass man nicht der originalen Tina lauscht“, heißt es weiter.

Karten für die Veranstaltung gibt es an allen bekannten Vorverkaufskassen.