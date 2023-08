Der Tierpark im Martinsgrund ist auch in den Sommerferien ein beliebtes Ziel. Die öffentliche Löwenfütterung gibt es immer Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 11.30 Uhr.

Tipps für die Ferien in Gera: Muscheln, Löwen, Geld und Spiele

Gera. Angebote für die Ferienwoche in Gera

Am 14. August startet die letzte Ferienwoche in Thüringen. Auf junge Leute wartet auch dann noch ein abwechslungsreiches Programm in den Geraer Museen, Einrichtungen sowie Jugendclubs.

Museum für Naturkunde

Dienstag, 15. August, 14 Uhr: „Muscheln und Schnecken“ (ab 6 Jahre); Donnerstag, 17. August, 14 Uhr: „Schatzjäger – Mineralien und Fossilien“ (ab 6 Jahre)

Stadtmuseum

Donnerstag, 17. August, 14 Uhr: Kinderführung durch die Sonderausstellung „Geld für Gera“, Veranstaltung für Familien, es gelten die normalen Eintrittspreise der Geraer Museen

Historische Höhler

Mittwoch, 16. August, 14 Uhr: Taschenlampenführung (Taschenlampen bitte mitbringen)

Stadt- und Regionalbibliothek

Donnerstag, 17. August, 15 bis 18 Uhr: Let’s Zock – Gaming-Nachmittag (ab 7 Jahre, Anmeldung unter Telefon: 0365/ 838 3365)

Tierpark Gera

Geöffnet ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr. Täglich um 14 Uhr ist Putz- und Pflegezeit bei den Ponys und Eseln am Bauernhof. Die Affenfütterung findet täglich von 14.30 Uhr bis 15 Uhr im Berberaffenfreigehege statt. Bei den Löwen gibt es Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 11.30 Uhr eine öffentliche Schaufütterung.

Jugendclub CM

(Fritz-Gießner-Straße 14) Dienstag, 15. August, 10 Uhr: Ausflug zum Buga-Gelände Ronneburg Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon: 0365/4 20 67 21 oder im CM Jugendclub; Mittwoch, 16. August, 9 Uhr: Ausflug ins Jumphouse Leipzig (Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon: 0365/4 20 67 21 oder im CM Jugendclub)

Jugendzentrum Bumerang

(Werner-Petzold-Straße 10); Dienstag, 15. August: 12 Uhr bis 19 Uhr: Badetag (7 Euro Kostenbeitrag); Donnerstag, 17. August: 12 bis 19 Uhr: Tour zu den Selfiepoints in Gera

Jugendhaus Shalom

(Julius-Sturm-Straße 3); Montag, 14. August, 15 Uhr: Nerfturnier (Anmeldung erforderlich); Dienstag, 15. August: 15.30 Uhr: Volleyballturnier; Mittwoch, 16. August: 15.30 Uhr: Worms Turnier; 17.30 Uhr: Veganes Kochen (2 bis 5 Euro Kostenbeitrag); Donnerstag, 17. August, 14 Uhr: Bubble Ball (2 Euro Kostenbeitrag)

Jugendtreff C-One

(Clara-Zetkin-Straße 1) Dienstag, 15. August, 14 Uhr bis 17 Uhr: Bau-Challenge – Wir bauen Gebäude aus Italien nach (ab zehn Jahre); Mittwoch, 16. August: 14 Uhr bis 17 Uhr: Pasta und Eis herstellen (ab 10 Jahre, 1 Euro Kostenbeitrag); Donnerstag, 17. August: 14 Uhr bis 17 Uhr: Fahrradausflug zum Bootfahren (2 Euro Kostenbeitrag, Anmeldung erforderlich, weitere Informationen unter Telefon: 0365/4 20 67 21); Freitag, 18. August: 14 Uhr bis 17 Uhr: Abschlussveranstaltung von„Sommer in der Stadt“

Skatepark Gera

Mittwoch, 16. August: 16 Uhr: Wikinger Schach; Freitag, 18. August: 14 bis 22 Uhr: Abschlussparty von „Sommer in der Stadt“, (Anmeldung bis zum 11. August)