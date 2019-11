Gera. Bis einen Tag vor Weihnachten erwartet die Besucher täglich von 10 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr, ein märchenhaftes Treiben in Geras Innenstadt.

„Tischlein, deck dich“ als Lasershow gibt den Auftakt

Der Geraer Märchenmarkt wird am Donnerstag, dem 28. November, 17 Uhr, vom Balkon des Rathausturmes eröffnet. Eingeleitet wird die Eröffnungszeremonie mit dem Glockenspiel vom Rathausturm und weihnachtlicher Bläsermusik. Anschließend entfaltet sich über dem Marktplatz ein wahrhaftiger Märchenzauber mit einer Licht-Laser-Show. Der Rathausturm und die Lichterfee werden gemeinsam das Märchen „Tischlein deck dich“ erzählen.

38 Märchenfiguren im Mittelpunkt

Dem Markt gibt der festlich beleuchtete Tannenbaum einen besonderen Glanz. Die 38 lebensgroßen handgefertigten und liebevoll gestalteten Märchenfiguren werden wieder im Mittelpunkt stehen. Helden aus „Rotkäppchen“, „Die Goldene Gans“, „Bremer Stadtmusikanten“ oder auch „Frau Holle“ und „Die sieben Zwerge“ laden Jung und Alt zum Schauen und Staunen ein. Zum Abschluss ist auch in diesem Jahr ein Feuerwerk geplant.

An den mehr als 90 festlich dekorierten Ständen werden viele weihnachtliche Waren, darunter Kunsthandwerk, Thüringer Spezialitäten, internationale Leckereien und Glühweinspezialitäten angeboten. Ebenso gibt es Honig aus Finnland, original erzgebirgische Holzkunst und Korbwaren. Kerzen und Keramik können ebenfalls bewundert und erworben werden. An den Wochenenden wird es ein buntes musikalisches Angebot, von Rock über Folk bis hin zu Schlagern auf der Märchenmarktbühne geben. Die jüngsten Gäste können sich auf tolle Kinderprogramme freuen.

Traditioneller Wichtelumzug

Der traditionelle Wichtelumzug führt am 6. Dezember alle Gäste durch die Innenstadt und natürlich hat der Weihnachtsmann auch in diesem Jahr wieder zur täglichen Sprechstunde um 16 Uhr ein offenes Ohr für die Wünsche der kleinen Besucher. Der Geraer Märchenmarkt wurde in den vergangenen Jahren mehrfach zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands gekürt.

