Die Jugendstilblüte musste unbedingt auf die Visiten- und Speisekarte. Entdeckt hat Melanie Pálffy die Tulpe beim Streichen der Fenster auf einem Rahmen. Sie wurde in das Logo aufgenommen und blau unterlegt. „Blau ist meine Lieblingsfarbe.“

Seit 1. Oktober sind die 37-Jährige und ihr Mann Christian Hünnicher Inhaber des Cafés & Restaurants Pálffy in der Ronneburger August-Bebel-Straße. Die Eltern führten das zur Buga eröffnete Töpfercafé. Längst haben Martina und Ferenc Pálffy das Rentenalter erreicht und wollten aufhören. In Familienbesitz sollte bleiben, was sie aufgebaut haben. Also fassten Tochter Melanie und Schwiegersohn den Entschluss, ihre sicheren Jobs aufzugeben. „Anfang 2020 spielten wir mit dem Gedanken einzusteigen. Auch Corona hielt uns nicht ab. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, meint die gelernte Hotelfachfrau. „Alles ist gut überlegt“, fügt Christian Hünnicher an. Er kümmert sich um die Küche. Dort wurden alle Geräte neu angeschafft. Regionale und saisonale Gerichte will der gelernte Koch anbieten. Die Zutaten erhält er von Landwirten aus der Umgebung. Eintöpfe gibt es zum Beispiel als Mittagessen. Abends können es Rouladen, Schnitzel oder selbstgemachte Pasten aus eigener Herstellung sein. „Beibehalten werden die ungarischen Abende mit deftiger Gulaschsuppe nach einem Rezept meines Vaters“, so Melanie Pálffy. Für die Kuchen und Torten ist sie zuständig, einst ihre Mama. Wenn die süßen Verführungen den Besuchern schmecken, muss nichts geändert werden.

Aber alles bleibt nicht beim Alten. Die Wände sind nun hellblau, viele getöpferte Krüge und Tassen weggeräumt. Im Namen ist „Töpfer“ gestrichen. „Wir wollen nostalgisch, der alte Kachelofen bleibt, und doch modern sein, konservativ und doch neugierig auf Neues machen. Auch die Öffnungszeiten wurden erweitert.“ Gastlichkeit und Herzlichkeit sollen die Besucher spüren, wie viele Urlauber sie in Österreich erleben. Dort arbeitete Melanie Pálffy 13 Jahre nach ihrer Ausbildung.